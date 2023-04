A voz poética de Teijeiro resoa en Colombia

A FILBo, Feria Internacional del Libro de Bogotá, é un dos acontecementos culturais punteiros de Colombia. Na edición celebrada esta semana, a número 35, México foi o país convidado aínda que participaron máis de 500 autores procedentes de 30 estados do mundo. Galicia tamén estivo representada co poeta vigués Antonio García Teijeiro.

O escritor, que onte viaxaba de regreso nun avión cara a terra nunha volta de dez horas e media, aseguraba na noite do xoves que se atopaba “canso pero feliz”.

Non era a primeira vez que García Teijeiro visitaba Colombia. “Hai case dezaseis anos –rememoraba– estiven en Medellín no Festival internacional de Poesía e no Taller de Letras da Fundación Jordi Sierra i Fabra. Lin poemas en galego diante dun auditorio ateigado de xente, visitei centros escolares, fixen obradoiros para a xente nova que quería ser escritora e tiven encontros con docentes da cidade. Tras 12 días alí vin emocionado pola actitude que mostrou a xente en todo momento”.

Nesta visita a Bogotá, a impresión foi tamén excelente. “Dende o primeiro momento –sinalou o autor galego– o agarimo e o respecto estiveron presentes. O recoñecemento á miña obra é extraordinario e noto como gozan coa palabra poética dende a miña voz”. Ese romance entreTeijeiro e o púbico colombiano acrecentará sen dúbida o vindeiro ano cando se publique unha antoloxía da súa obra no país andino.

A xente deste país –explicaba Teijeiro a FARO vía email estes días– “é dunha amabilidade e dunha educación exquisitas. É un pobo loitador que quere curar as feridas da violencia padecida, en vías de modernización e con proxectos culturais e sociais moi significativos. Sigo namorado de Colombia. As xentes son o mellor do país”.

O Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil do 2017 por “Poemar o mar” recitou en galego en Colombia e participou en diversos relatorios, algún deles mesmo foi retransmitido pola televisión da cidade –destacando un co poeta indíxena Fredy Chikangana que reivindicou o quechua e coa investigadora Adriana Campos– pero tamén con encontros con público lector, destacando un con xente maior.

Porén tamén tivo o autor de “O poder da fraxilidade” ou “Se falases de min” tempo para coñecer detalles da cidade e da súa gastronomía, inda que esta última con limitacións. “Por desgraza, comentaba, pouco novo puiden probar debido a unha diabetes recentemente diagnosticada”.

Inda así, grazas ao esforzo da organización, probou o peixe tilapia do que resaltou “o seu sabor exquisito. Todo moi distinto aos pratos que probara na miña estadía en Medellín, onde desfrutei de comidas tan saborosas como a bandeixa paisa, as arepas, o ajianco ou as feijoadas, entre outros”.

En canto ás visitas, o corazón de García Teijeiro palpitou forte ante a primeira máquina de escribir eléctrica adquirida por García Márquez e na que escribiu “Cien años de soledad”, unha Smith-Corona modelo 1957 que se expón na Biblioteca Nacional de Bogotá. Tamén prosegue abraiado polas xoias do Museo del Oro e a arte do Museo Botero.