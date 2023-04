Feijoo: “Non hai ferramenta máis poderosa para dicir as verdades que o humor”

Pedro Feijoo, ademais de novelista de éxito galego, converteuse nos últimos anos no creador dunha das obras de historia de Vigo de maior aceptación con “Camiñar o Vigo vello” (Xerais). Dela, leva vendidos máis de 5.000 exemplares, unha cantidade interesante para un libro –en principio– de interese moi local. Agora, aspira que a súa nova obra vencellada á cidade olívica, “Pequena historia de Vigo” (Edicións Embora) siga o mesmo camiño. Onte presentouna no Club FARO coa sala chea onde resaltou que “non hai ferramentas máis poderosa para dicir as verdades que o humor”.

Del, bota man no libriño para cuxa elaboración tivo o reto de resumir o devir de Vigo en 2.000 anos de historia reducidas a 48 páxinas nas que o relato se produce coas ilustracións de Xosé Tomás, quen tamén acudiu ao Club FARO para ser presentado xunto a Feijoo polo articulista do diario decano e editor durante moitos anos de Xerais Manuel Bragado.

O autor de bestsellers galegos como “A memoria da choiva” ou “Os fillos do mar” sinalou que “case todo o que conto nos meus libros é verdade. E neste libro son cuestións históricas”. Porén recoñeceu que nalgún pasaxe emprega a hipérbole, a esaxeración, “buscando a comedia” co gallo de “picar a curiosidade” para que o lector busque máis sobre ese episodio.

Bragado –editor que deu ás a Pedro Feijoo en Xerais– opinou que “este libro debería estar en todos os centros escolares e non debería faltar nas bibliotecas da xente con curiosidade pola nosa historia” ao entender que “sintetiza os tópicos esenciais da historia de Vigo”.

Tamén resaltou que é unha obra “tinguida de humor retranqueira con cameos” de distintos persoeiros, incluídos os Siniestro Total; ao tempo que destacou que en canto ao aspecto gráfico “está extraordinariamente lograda” grazas ao labor do ilustrador Xosé Tomás que con Edicións Embora tamén publicou “Pequena historia de A Coruña”. O mesmo Xosé Tomás –betanceiro que vive agora en Tomiño– agradeceu a Feijoo como lle facilitou o traballo imaxinando escenas ao tempo que agradeceu que o humor estea presente porque “fai que todo isto sexa dixerible”, en relación ás escenas históricas máis duras ou violentas.

Bragado aproveitou o encontro organizado polo decano para tirarlles da lingua e preguntarlles polo personaxe que máis lles chamou a atención. No caso de Pedro Feijoo, este focalizou a atención en Marcó del Pont, un corsario vigués –que xa rescatara en “Os fillos do lume” onde nos falara dos piratas do Areal– sobre o que sinalou: “Inda hoxe non foi posta en valor a súa figura”.

Por contra tanto el, como Bragado e mesmo asistentes á charla criticaron que Vigo inda lle rinda honras a Pablo Morillo como heroe de A Reconquista de Vigo –a súa figura protagoniza a Praza da Independencia na urbe olívica– cando cada vez hai máis voces de historiadores locais que o sinalan como oportunista e nada leal coa cidade olívica. Ao respecto, Feijoo sinalou que trala Reconquista “a depuración social que fixo foi brutal”.

Feijoo –que estivo máis de 50 minutos asinando libros sen parar do público– destacou con Xosé Tomás os “bises” do libro: a historia da oliveira e o pequeno glosario de viguismos entre os que destacou as patatillas (patatas fritas), o Vitrasa (para denominar o autobús urbano) e o Faro (para facer referencia a calquera xornal inda que non sexa o decano).

“O Vigo que máis me seduce é o actual”

Tanto Pedro Feijoo como Xosé Tomás responderon cal era o periodo histórico de Vigo que máis os atraía. O primeiro contestou a época dos trobadores medievais polo impacto que tiveron e porque foi o punto no que se espallou a lingua, o galego. No caso do escritor, este sinalou que “o Vigo que máis me seduce é o actual”. Aclarou retranqueiro que se o di “non é por levar un fogonazo de luces de nadal”. Lembrou como ata hai pouco había leas por demostrar que Vigo tiña a súa historia: “Durante moito tempo dubidábase (...). Tivemos que bregar co discurso de que Vigo non tiña historia”. Sen embargo, nos últimos tempos “hai algo que cambiou. Non hai ese silencio que había antes”. Neste punto, lembrou o traballo de seu avó, o escritor e xornalista de FARO Manuel de la Fuente rescatando ao igual que outros autores como Martín Curty o legado de arquitectos tal que Michel Pacewicz que deseñaron para Vigo no século XX edificios cos que naquela altura arelaban situar a cidade olívica no carreiro das grandes cidades europeas.