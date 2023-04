Las 24 pistas de la bolera más grande de España ya están en marcha en Zaragoza. Las puertas de Ozone Bowling en la capital aragonesa se han abierto de nuevo, aunque esta vez a lo grande. Pero, ¿a qué se debe su magnitud? Y, lo importante, ¿qué encuentra el visitante dentro de ella?

En el antiguo espacio de Decathlon del centro comercial, la empresa de bolos ha encontrado el espacio perfecto para su proyecto: "un punto de encuentro al que merezca la pena ir", explica Sandra Sepúlveda, una de las responsables del establecimiento.

Al entrar por la puerta, al cliente le recibe el abrumador e inconfundible sonido de las máquinas recreativas y las voces de la multitud en esta superficie de 5.000 metros cuadrados llenos de luces de colores, peluches y juegos para todos los públicos al más puro estilo americano. Tanto que no sorprendería que todo el mundo se pusiera a cantar y bailar como en la película de 'Grease' después de conseguir un pleno o semipleno ('strike', para los expertos del bolo).

"No me lo imaginaba así"

Raquel se ha acercado con su familia a celebrar el cumpleaños, la joven asegura que para ella el espacio le ha parecido "una pasada, no me lo imaginaba así". La madre, quien ha preparado la celebración, ha detallado lo mejor es su tamaño "a diferencia de otras boleras en Zaragoza donde no se puede reservar y tienes que esperar 2 horas para poder jugar".

También, tres jóvenes fans de los bolos consideran esta nueva bolera como algo "espectacular". Señalan que venían "muy a menudo a el antiguo local" y que cuando lo cerraron fue "un palo gordo" para ellos, aunque aseguran que en este local también repetirán la experiencia.

Aunque la ubicación de la bolera implica un desplazamiento a las afueras de la ciudad, algo que puede suponer un problema para muchos, es algo que a la hora de plantear la idea los dueños han tenido en cuenta. Por ello, han integrado al 'bowling' y a las máquinas recreativas una zona de hostelería, "la zona wok es un laberinto con varias opciones de comida, como hamburguesas, bocadillos y pizzas" aclara la dueña.

Pero la aventura no termina aquí. Para mejorar la experiencia han incluido todo tipo de actividades que proporcionan diversión para un rato largo. Desde un hinchable para adultos de 1.000 metros cuadrados a karaokes para disfrutar hasta 12 personas. Incluso hay una zona para jugar a los dardos y 'shuffle ball' con bar al lado para poder hidratarte.

¿Qué es esto del 'shuffle ball'? Recién llegado de Estados Unidos, es un juego que funciona como una especie de petanca moderna encima de una mesa. Consiste en deslizar un disco desde un extremo de la mesa para hacer puntos al contrario. Nada que ver con el ataque que los jugadores principiantes aplican en baloncesto.

Y, a pesar de ser un espacio para celebrar los cumpleaños de los más pequeños, desde Ozone han querido contar con la diversión de los adultos. "Al final en estas ocasiones siempre acababan viniendo los niños solos, por eso hemos creado zonas como el bar o los dardos y así animarse a venir también", asegura Sandra.

Una discoteca por las noches

El hinchable es quizás la apuesta más innovadora. En el podrás tanto saltar y jugar, como bailar al ritmo de la música en la zona de conciertos. Eso sí, con un aforo de unas 200 personas en su interior.

El horario de la bolera es de 16.30 horas hasta la medianoche entre semana y los fines de semana, desde las 12.00 horas hasta las dos de la madrugada. Este horario tan peculiar tiene que ver con el hecho de que por las noches, esta bolera tan polifacética se convierte en una especie de guateque con luces y bolas de discoteca.