Viajar te invita a participar en un recorrido cultural y gastronómico, organizado por Viajes Azul Marino, que fusiona vanguardia y tradición. Descubrirás increíbles ciudades futuristas y te adentrarás en selvas tropicales. Un viaje, del próximo 5 al 16 de julio, por la cultura endémica de Singapur y Malasia, los peranakan, para ver, oler y probar lo más tradicional de esta cultura tan única. Grandes rascacielos con terrazas impresionantes, mercadillos callejeros, casas coloniales, mansiones tudor y mucho más en este viaje a la Asia más auténtica. La esencia del continente en 10 días.

Una aventura en la que los expedicionarios irán acompañados por Sonia Gràupera. Consultora de viajes y foodie, no ha parado de recorrer mundo desde los 16 años porque viajar es su pasión y Asia el continente que redescubre cada año. De hecho, aún recuerda la primera vez que lo visitó: “Fue en el año 2005 que pisé por primera vez Singapur y Kuala Lumpur. El mismo recorrido que vamos a hacer y me fascinó. He vuelto con frecuencia”, apunta Gràupera. La experta en viajes asegura que es fascinante “encontrar en una zona geográfica relativamente pequeña, toda la esencia del sudeste asiático y mezcla de culturas: malaya, china, india conviviendo perfectamente”.

En Singapur, la capital más foodie de Asia, los viajeros podrán conocer sus mercadillos callejeros y subir a sus terrazas más exclusivas para obtener la foto perfecta del skyline de Marina Bay. Además de visitar el museo Perenakan y sus exuberantes Jardines Botánicos. No se puede tampoco abandonar la ciudad sin acercarse a los espectaculares Gardens by the Bay, un impresionante parque que se ha convertido en todo un símbolo de Singapur. Y, por supuesto, hay que conocer el barrio chino y la colina Ang Siang. ¿No se te abre el apetito? Para reponer fuerzas tras una agotadora jornada, la cena en el Jumbo Crab, un referente en Singapuor, pondrá el broche de oro a la visita a esta increíble ciudad.

Ya en el estado insular de Penang, otro de los destinos de la expedición, la gastronomía volverá a cobrar protagonismo gracias a la ruta culinaria por el Gurney Drive Hawker Centre, el mejor ejemplo de la deliciosa comida callejera.

En cuestión de puntos de interés, en Penang resulta imprescindible pasear en 'rickshaw' (vehículo típico tradicional), por la multicultural Georgetown colonial, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y visitar la Mansión Pinang Perankan, un museo dedicado a preservar la cultura de los Peranakans, y la mansión Cheong Fatt Sze.

Además, los viajeros que se sumen a esta expedición, conocerán los esplendores naturales de Tropical Spice Garden, una selva tropical, hogar de cientos de especies, y disfrutarán de una magistral clase de cocina malasia, ayudando a un chef local y visitarán la Reserva de la Biosfera Penang Hill, que atesora altísimos árboles tropicales y más de 100 especies de aves.

Ipoh es otra de las ciudades que visitar por su sendero de arte mural y callejero y su cercanía a las ondulantes y verdes Cameron Highlands y sus numerosas plantaciones de té. Resultará interesante participar en la recolección de hojas y preparación de la infusión.

Cada día resultará más increíble que el anterior. Y el contraste resultará fascinante. Habrá tiempo de visitar poblados indígenas, como el de Orang Asli y también visitar modernas capitales como la deslumbrante Kuala Lumpur. Una metrópoli que atesora increíbles puntos de interés como el puente aéreo de las deslumbrantes Petronas Twin Towers, el Museo de artes islámicas o el mercado central de la ciudad.

Pero si hay una ciudad que rinde tributo a la historia y que fusiona a la perfección oriente y occidente, esa es Malacca. Una urbe de ecléctica arquitectura en la que encontrar influencias de estilo colonial, chino, holandés y portugués. Alllí habrá tiempo de visitar la Iglesia de San Pablo, el Palacio del Sultanato, el Stadhuys 8ayuntamiento), el Casco Antiguo o la Mezquita de Malacca Straights, “mezquita flotante”, construida sobre pilotes en el agua.

Un homenaje a los grandes viajes

Malasia y Singapur se convierte así en un nuevo destino de las míticas expediciones que, desde hace años, organiza la revista Viajar para vivir una aventura irrepetible junto a la compañía de expertos historiadores, arqueólogos, escritores de viajes… que comparten sus conocimientos, su experiencia del destino y su entusiasmo por explorar el mundo.

Nueva Zelanda, Myanmar, India, Tanzania, Argentina, Tailandia, Laponia o Perú son algunos de los lugares que se podrán visitar en otras expediciones que tendrán lugar este 2023. Aventuras, todas ellas, que permiten la máxima interacción con la cultura local, su gastronomía, su historia y sus tradiciones.

