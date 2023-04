“¿Es posible que en el siglo XXI alguien intente en Europa, en España, un golpe de estado?”. La respuesta del periodista, escritor y analista político Daniel Bernabé (Madrid, 1980) a esta pregunta lanzada por el también periodista Óscar González, fue un claro “sí”. Y lo mismo respondió cuando se le preguntó sobre si la ultraderecha supone una amenaza para las democracias occidentales. Éstos son dos de los temas que trata su primera novela, “Todo empieza en septiembre” (Planeta), un thriller político que disecciona la actualidad social y política.

Respecto a la primera cuestión, el periodista madrileño aseguró que, de hecho, ya estamos asistiendo a acontecimientos de esta índole y puso como ejemplos el asalto al Congreso de Estados Unidos por parte de los partidarios del expresidente Trump, un suceso que calificó de “escalofriante”, y el asalto del Congreso de Brasil. “Estos dos acontecimientos son el culmen de un proceso de vaciamiento de la democracia en ambos países. Y en Europa estos procesos se han empezado a llevar a cabo en Polonia, Hungría y Turquía. Una democracia puede mantener los procesos electorales pero, poco a poco, ir vaciándose de su contenido: que el pueblo pueda elegir libremente a sus representantes”, advirtió.

El invitado del Club FARO advirtió de que el auge de la extremaderecha en España y en Europa constituye una amenaza real. “Este fenómeno va más allá de un partido político concreto; está inserto en determinadas partes de los poderes económicos, mediáticos, etcétera, y está más extendido de lo que pensamos. Y es una amenaza. Hay una intención de involución democrática, de sembrar la semilla de la discordia y esto puede ser muy peligroso”, manifestó.

Acabar con los planes de un grupo de poder para derrocar a la democracia es, precisamente, la misión del protagonista de la novela, Jaime Peña, que se enfrenta, además, a su propia incertidumbre vital: a sus 40 años tiene un trabajo precario con el que malvive y tampoco tiene una relación estable. Es, según Bernabé, el ejemplo de miles de españoles nacidos en la década de los ochenta a quienes la gran crisis de 2008 les pilló cuando comenzaban a establecerse laboral y personalmente, y que vieron frustrados sus planes. Se trata, explicó, de una novela generacional que habla sobre la precariedad laboral, la manipulación, la paternidad postergada, la crisis del periodismo, la incertidumbre y el miedo, y que invita a reflexionar sobre el concepto de conspiración y conspiranoia, la manipulación digital y las identidades gregarias en busca de un asidero en tiempos convulsos.

“Me resulta muy llamativo el hecho de que seamos incapaces de aceptar el funcionamiento del mundo y, sin embargo, nos agarremos a creencias fantasiosas y nos creamos amenazas inexistentes. ¿Por qué, de repente, la gente empieza a tener miedo a las vacunas? ¿O se crea que nos fumigan para que no llueva?”, se preguntó.

La falta de confianza en el periodismo explica en parte que los bulos, que se magnifican en las redes sociales y la mensajería instantánea, calen en la opinión pública. “Necesitamos más que nunca el periodismo y sin embargo, cada vez tenemos una desconfianza mayor en él. En parte, porque la profesión periodística tiene grandes hipotecas con la sociedad. En la pasada crisis no hizo bien su trabajo y esto se paga”, comentó el periodista, que escribe para “Infolibre” en su columna “Mala hierba” y colabora con “El País” y en las tertulias del programa “Hora 25”.

También habló del desapego político, especialmente de las generaciones más jóvenes, y advirtió: “No podemos echarnos a dormir el sueño cívico. En la Transición conseguimos una democracia imperfecta, pero estable pero en estas cuatro décadas hemos ido olvidándonos de que nuestra labor como ciudadanos tiene que ser algo más que ver el telediario”, dijo.

“Antes creíamos que la cultura nos definía; hoy es algo que se pasa con el dedo”

Daniel Bernabé ambienta “Todo empieza en septiembre” en Madrid, que se convierte en un espejo de la sociedada actual. El gentío del centro de la capital, el histórico Retiro, los locales nocturnos que ya no son lo que eran, los bares de toda la vida que tienen los días contados, como El Rápido, los barrios de Atocha y de Malasaña y el extrarradio habitado por familias con orígenes diversos son algunos de los escenarios en los que transcurre la trama de la novela, que también reflexiona sobre la influencia de la cultura. “Nosotros (los nacidos en la década de los 80) somos la última generación del siglo XX, por edad y porque en nuestra juventud tuvimos la gran suerte de coger la cúspide cultural de todo un siglo. Teníamos detrás toda una serie de grandes acontecimientos culturales. La cultura no era solo una cuestión de entretenimiento, creíamos que lo cultural nos identificaba como personas. Hoy, lo cultural es un agregado de pildoritas que se van pasando con el dedo en la pantalla del móvil”, afirmó.

Lo urbano también tiene gran influencia en el estilo de vida del protagonista, Jaime Peña, que vive en el centro de una ciudad que parece diseñada para el turismo. Bernabé la describe con autenticidad y realismo, de modo que sus escenarios son fácilmente reconocibles por quienes alguna vez hayan caminado por sus calles. Pero Jaime Peña no se moverá solo por Madrid, ya que la trama en la que se ve envuelto le llevará hasta Ávila, Gijón, el desierto de los Monegros y el valle del Ebro, entre otros lugares. El protagonista comparte con su padre literario la profesión. “Quería moverme en un mundo que me resultara cómodo y mostrar también la situación precaria de la profesión y que no se intuye desde fuera”, dijo el escritor.