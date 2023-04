“La IA puede tener una labor importante en el desarrollo de las demás ciencias”

Juan Pablo García Amboage (Vigo, 1999) ha obtenido una de las 10 becas que la Fundación Barrié ha concedido en su 34ª edición del programa de Becas de Postgrado en el Extranjero. El vigués, que estudia Ingeniería Informática y Matemáticas en la Universidad de Santiago, se encuentra ya en Suiza, donde realizará su postgrado en la Swiss Federal Institute of Technology.

Se confiesa un apasionado por las Ciencias de la Computación, concretamente la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático o la Teoría de las Ciencias de la Computación. Durante el verano realizó sus prácticas curriculares en el CERN Openlab, un programa que solo admite a 30 estudiantes entre más de 1.700 candidatos, durante las que ha tendido acceso a recursos punteros como un ordenador cuántico D-Wave. “Este verano tuve la oportunidad de hacer las prácticas en el CERN y ahora mismo estoy aquí de nuevo haciendo el TFG de Informática en colaboración con ellos, y la verdad es que la Universidad de Zúrich es una de las más importantes de Suiza, casi diría que de Europa. Su oferta de estudios me convencía y también en cuanto al prestigio de la Universidad y ranking; lo cumplía todo”, dice sobre la elección del destino.

Ser el beneficiario de una de las becas de la Fundación Barrié “supone un orgullo y un honor porque es una beca de mucho prestigio”, dice el vigués, que tampoco obvia “la ayuda económica” que le permite finalizar sus estudios en el extranjero “centrado en los estudios”. También subraya el componente social de estas becas, que hacen hincapié “en que el proyecto de cada uno de los becados pueda tener una repercusión positiva en Galicia y ser uno de los becados me puede ayudar mejor a generar este impacto positivo de una forma más fácil que si voy por mi cuenta”, destaca.

Gracias a su experiencia en el CERN ha optado por un máster –MSc Computer Science– que le proporcione los conocimientos necesarios para diseñar y desarrollar nuevos modelos y algoritmos que permitan avanzar la tecnología y mejorar la calidad de vida de las personas: “La IA está avanzando mucho y nadie tiene dudas de que es una tecnología que tiene mucho potencial; es una revolución y creo que puede tener una labor muy importante a la hora de acelerar el desarrollo de las demás ciencias”.

En ese sentido también se pronuncia ante la reciente petición de algunos científicos y empresarios de una moratoria en su desarrollo. “Cualquier revolución da miedo, pero no debemos cerrarnos al progreso, al avance científico y tecnológico. Es importante que haya gente con buenos principios éticos al mando de esas tecnologías, encabezando su desarrollo, y que toda la población esté informada y que pueda entender qué está usando y cuáles son sus aplicaciones, de esta forma todo va a ser más seguro”, añade. Además, la IA “tiene aplicación en multitud de campos”, lo que le ha permitido aprender en diferentes ámbitos: “Casi cada día me puedo sorprender con cosas nuevas y eso es algo que también me gusta mucho”.

La Universidad de Santiago encabeza la lista con mayor número de becados en esta edición del programa de becas: “La idea de venir a Zúrich es para aprovechar todo lo que he podido aprender aquí para que, en el momento de volver a casa, también aportar ideas nuevas”. Porque volver a casa forma parte de sus planes: “A medio o largo plazo me gustaría volver a Galicia. Soy una persona comprometida con mi entorno y mi objetivo es formarme aquí y luego incorporarme en el tejido gallego, ya sea en la investigación, en la industria o en la forma que en ese momento me parezca oportuna o tenga la posibilidad”.