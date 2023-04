Prostitución, transexualidade e historia atravesan o Play-Doc

A directora galega Marta Valverde entrou en contacto hai tempo cun grupo de traballadoras sexuais “politizadas. Deixáronme ver como era a súa forma de vivir e facer as cousas. Fíxome reflexionar sobre o traballo, os cartos, o capitalismo e a sexualidade”, explica. O resultado é o filme “30´70 60´120”, un dos documentais da sección Competición Galicia do Play-Doc que comeza este mércores en Tui. O festival de cinema aproveitará para mostrar algúns dos mellores traballos documentais galegos así como xoias foráneas actuais e pasadas.

Valverde ofrece unha curtametraxe documental que procura ir alén “dos estigmas que o audiovisual convencional nos deixa ver”, asegura.

A protagonista é Marina, de 26 anos. “Está centrado nela porque me interesaba retratar os espazos baleiros do traballo. A maior parte do tempo hai espera e xestión de clientes, falando con eles por teléfono ou vía whatsapp”, reflexiona.

A cineasta sinala que “canto máis investigo sobre este tema, máis preguntas teño e menos respostas. Hai moitas contradicións, pero hai que abrazar esa incoherencia. Sempre vai haber partes escuras. Non é o meu fin sentar cátedra sobre se iso é bo ou malo senón abrilo a cuestionamentos”.

A peza poderá verse este sábado a partir das 16.30 horas. No bloque desa hora, tamén se mostrará “Habitar”, de Anxos Fazáns, sobre o mundo das persoas transexuais. “Levaba tempo traballando no tema”, lembra a directora de “A estación violenta” . “Sempre estiven interesada en traballar na representatividade do corpo. Por outro lado, estou rodeada de persoas que quixeron transicionar. Ademais, entrevistei a cerca de 20 persoas inda que non todas chegaron ao final da curta. A miña idea era crear un mosaico de realidades e elixín catro persoas protagonistas”, engade.

A idea é centrarse no corpo e na idea de fogar. “Foi un proceso no que aprendín moito, no que recollín moitas vivencias. É unha peza moi honesta e sinxela, con sensibilidade especial”, recalca Fazáns que convida a “reflexionar, a crear debate”, de aí que desexe que teña un periplo por institutos.

Outro tema de interese social que se volverá a mostrar no Play-Doc é a memoria histórica. Coral e Laura Piñeiro –que asinaran tempo atrás o memorable filme “Dores”– ofrecen agora a curta “Na pel da memoria”, un encargo que recibiron da Deputación de Pontevedra. Nela asistimos a como as dúas cineastas lle escriben unha carta a Mariví Villaverde, unha muller de Vilagarcía, como elas, neta de alcalde republicano que tivo que exiliarse.

“Ela fala nun libro de como quedou atravesada a súa infancia polo golpe de estado do 36. Nós intentamos poñernos na súa pel; crecimos en Vilagarcía como ela e hai cousas que seguen igual”, lamenta Coral Piñeiro.

A historia, pero entrelazada coa poesía, é a protagonista da longametraxe documental “A foreign song”, de César Souto, quen en 2015 firmou “Os días afogados”. Nesta ocasión, a súa película poderá verse mañá ás 22.30 horas no Teatro Principal.

O cineasta explica que “A foreign song” está rodada en Estados Unidos en dous lugares relacionados coa figura principal, o poeta modernista estadounidense Wallace Stevens, que faleceu no 1955.

Wallace chegou a ser “vicepresidente dunha compañía de seguros, era avogado. Vivía nun suburbio residencial de clase alta. Algo similar púxose de moda trala Guerra dentro do chamado Soño Americano para a clase media. Interesábame filmar nese espazo e en zonas financieiras”, sinala Souto.

O director recorda que leva publicados tres libros de poesía e nun deles, en “Campo aberto”, “Stevens é unha das influencias explícitas do poemario. Pero interesábanme filmar os espazos e a ideoloxía detrás deles relacionada cunha orde social conservadora e a ideoloxía da reprodución do diñeiro. Ademais, a primeira cámara de 16 mm pensada para público amateur lanzouse no 1923, o ano no que Stevens publica o seu primeiro poemario. Esas primeiras filmacións en EE UU teñen como espazo eses suburbios de clase alta porque eran cámaras costosas ás que só podía acceder xente con bastante diñeiro”.