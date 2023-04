La adhesión al tratamiento, asignatura pendiente de la diabetes en Galicia

Una de las asignaturas pendientes de las enfermedades crónicas es la adhesión a los tratamientos y la diabetes, patología que afecta a más de seis millones de personas en España, no es una excepción. En Galicia, solo el 56% de las pacientes con diabetes afirma tener un buen control de la patología. El 41% reconoce que su control sobre la patología podría mejorar y un 3% opina que no tiene control sobre la misma ni adherencia al tratamiento. Éstos son algunos de los datos que revela el “I Estudio sobre percepciones y preferencia de los españoles con diabetes para el control de su enfermedad”, elaborado por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la Federación Española de Diabetes (FEDE) y la compañía especializada en monitorización continua de glucosa Dexcom.

Respecto a los factores que las personas con diabetes considerarían positivos para la mejora de su corresponsabilidad y autocontrol de la diabetes, los más mencionados son el empleo de tecnologías avanzadas para el control de la glucosa (14%), la recomendación del profesional sanitario (8%) y la concienciación, educación y autogestión (8%). Según José Manuel García Romero, presidente de la Federación Gallega de Asociaciones de personas con Diabetes (FEGADI) y miembro de la junta directiva de FEDE, puede haber múltiples motivos por los que la adherencia al tratamiento sea menos efectiva, entre éstos, la falta de conocimiento o de educación diabetológica. “Si las personas con diabetes no entienden bien la patología y no saben cómo controlarla, pueden tener dificultades en el seguimiento del tratamiento; y la gestión de las emociones y el estrés también puede dificultar el control de la diabetes. Sea cual sea la razón, es importante contar con un equipo sanitario que les ayude a manejar la patología y personalizar el tratamiento”, sostiene. García reconoce que no existe una fórmula universal para mejorar la adherencia al tratamiento de diabetes, ya que ésta depende de la situación individual de cada persona y de diversos factores que pueden afectar a su desarrollo, como el tipo de diabetes que presenta, la edad y hábitos de vida como la alimentación y el deporte. Sin embargo, reconoce que la educación diabetológica es un punto clave que ayuda a los pacientes con diabetes. “Con mayor conocimiento sobre ésta, son capaces de tomar un papel más activo en su manejo. Esta capacidad de autogestión y de lograr un mayor control, que se logra con el conocimiento, afecta positivamente a la calidad de vida de los pacientes, tanto en el momento del debut como durante el resto de la evolución de la patología, y en fases concretas, es fundamental contar con el apoyo de un equipo profesional”, afirma García, para quien también es clave que esta formación sea individualizada, de calidad y continuada en el tiempo. “Ésta es una de las acciones que llevamos a cabo desde las asociaciones de pacientes”, añade. Con el objetivo de mejorar la adhesión a los tratamientos, nace #LideraTuDiabetes, una campaña de concienciación y educación diabetológica para empoderar a estos pacientes en la toma de decisiones sobre su control y tratamiento. La iniciativa incluye un ciclo de talleres con pacientes en formato de seminario web, que cuenta con la participación de profesionales sanitarios de la SEEN, pacientes expertos de FEDE y Dexcom, desde una perspectiva práctica y de utilidad que ayude a aumentar el conocimiento sobre tecnologías para el control de la glucosa y optimizar su uso en beneficio de un mejor control y autocontrol de la diabetes. El próximo taller será mañana, 26 de abril, a las 18.00 horas y tratará sobre cómo gestionar el debut de los hijos en la diabetes. "Las nuevas tecnologías suponen un cambio de paradigma en la gestión de la patología” José Manuel García - Presidente de la Federación Gallega de Personas con Diabetes Las tecnologías avanzadas suponen un salto cualitativo para la autogestión y para la toma de decisiones terapéuticas informadas a partir de los datos. En Galicia, casi 4 de cada 10 personas con diabetes (36%) son usuarias de alguna de las tecnologías avanzadas disponibles para el control de la glucosa, mientras que un 17% no utiliza ningún sistema de forma frecuente. Estos datos ponen de manifiesto que las personas con diabetes necesitan mayor concienciación, educación y autogestión sobre las tecnologías avanzadas para el control de la glucosa. “Las tecnologías avanzadas nacen de la necesidad de mejorar el autocontrol de la diabetes y han supuesto un cambio de paradigma en la gestión de la patología porque ayudan a conseguir una mayor adherencia al tratamiento, y a mejorar la calidad de vida de los pacientes”, afirma García. Una de estas tecnologías son los sistemas de monitorización continua de la glucosa (MCG), dispositivos que miden la glucosa a intervalos periódicos y a través de dispositivos como un teléfono móvil, las personas con diabetes pueden ver sus niveles de glucosa en tiempo real o establecer alertas cuando los niveles aumentan o se reducen en exceso. “Las tecnologías ofrecen, por ejemplo, la personalización de alertas que ayudan a aumentar el tiempo en rango, es decir, el porcentaje de tiempo que una persona permanece dentro de su rango objetivo de glucosa, ayudan a reducir las hipoglucemias e hiperglucemias o que reducen el número de pinchazos”, explica García. Las nuevas tecnologías son una gran herramienta para los especialistas médicos. En este sentido, el doctor Diego Bellido, especialista en Endocrinología y Nutrición en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol y miembro de la SEEN, señala que gracias a la información que ofrecen, los profesionales sanitarios pueden “mejorar y personalizar el tratamiento de los pacientes, mejorando así su calidad de vida”. A pesar de su importancia, el presidente de la FEGADI afirma que el estudio también pone de manifiesto el grado de desconocimiento por parte de las personas con diabetes sobre las prestaciones sanitarias públicas disponibles para las nuevas tecnologías. En este sentido, señala que en el caso de Galicia, el 52% de las personas con diabetes encuestadas desconocía la ampliación de las prestaciones. “Por ello, debemos continuar el trabajo de divulgación y educación”, insiste el presidente de la federación de pacientes gallegos.