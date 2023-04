El sueño cumplido de publicar libro con 14 años

Leyla Pazó es una joven viguesa que justo el martes pasado cumplió 15 años, pero unos meses antes, con 14, escribía su poema “Talla (S)” :

Rebuscada en pupilas dilatadas,

que visten de traje y cosen la costra al punto,

y eso es lo que me frustra,

la industria.

Podría ser la tonta

que le da vergüenza pedirle a la dependienta

que me traiga una talla 40.

Podría ser foca para algunos,

bulímica para otros,

una bola de sebo, bola de grasa.

Rellenita para no ofender,

corpulenta para no faltar.

“Talla (S)” forma parte del libro “La hipótesis de cerrar heridas”, un poemario –coeditado con Ediciones Albores– que comenzó a escribir cuando se encontraba hospitalizada en Psiquiatría en el Cunqueiro donde permaneció tres semanas. De esos días recuerda que “no veía certeza en nada, ni aliciente. Había una persona que me ayudaba a creer en mí misma a la hora de escribir. Cogí unas libretas usadas donde escribí unas cartas de suicidio y las cambié por poemas”.

Reconoce que el día en el que la ingresaron “fue supercomplicado. Estaba fatal. El primer día fue difícil pero el segundo ya cogí la libreta y me dediqué a leer a Miguel Hernández, a Rayden... Le comentaba a las enfermeras y me apoyaban. Es más, una escribía y me trajo un poema suyo; ella leyó uno mío sobre un bebé que lloraba todas las noches. Fue una estancia bastante dura. Soy muy joven para decirlo pero fue uno de los momentos más duros de mi vida; pero creo que lo complicado nos recompone”.

En ese momento, en su cabeza, no figuraba publicar un libro pero libreta a libreta la idea fue germinando mientras la escritura la acompañaba.

El título surgió de una clase. “Estábamos en Física y Química dando las hipótesis, en segundo de la ESO; y se me ocurrió ‘La hipótesis de cerrar heridas’”, recuerda una joven que había empezado a escribir en primero de la ESO motivada por la literatura de Quevedo o los textos de Aristóteles. “Me dio curiosidad, me planteé: ¿Por qué ellos escriben y yo no? Y empecé. Los primeros poemas no tenían un estilo muy propio. Si no tienes algo que contar es imposible que lo tengas. A veces, para publicar o tienes la autoconvicción de que es bueno lo que haces o que disfrutas haciéndolo”.

En su caso, además, tuvo el impulso para publicar los poemas una vez ganó el VI Concurso Literario de Villanueva de Duero en 2022 con un relato que incluye en el libro.

“La hipótesis de cerrar heridas” presenta siete tesis a modo de capítulos con poemas para rematar con ‘La hipótesis final’, un relato en el que convierte a cada persona en un fragmento de papel que hay que cuidar.

Tesis 1 y Tesis 2 conforman el comienzo, formado por un diario de apreciaciones durante su ingreso y una descripción de cómo se encontraba “rota por dentro”.

En Tesis 3, destacan poemas como “La metamorfosis de mi hortaliza”, donde se autodescribe como una cebolla llena de capas que hay que quitar para llegar al núcleo; mientras otro poema lo dedica a los ansiolíticos y a un curso acelerado de costura donde habla de ir “cerrando hilos” aunque “las secuelas quedan colgando”.

En las siguientes fases, va encontrando el túnel de salida hasta que pregunta a la persona lectora qué le diría a su “yo de anteayer”.

"Fui ahogándome en esa zona y acabó desbordándose todo"

Al preguntarle qué le pudo llevar a una situación tan complicada, Leyla Pazó responde de forma inteligente, rápida y concisa: “La falta de comunicación. Siempre fui una niña metida en mi zona de confort. No tuve muchos alicientes para salir de ella. Fui ahogándome en esa zona y acabó desbordando todo”.

En cuanto a por qué no hablar o abrirse a los demás, surge la posibilidad de sentirse vulnerable. Al respecto, responde que “creo que la sociedad critica la vulnerabilidad y pecamos mucho de decirle a los niños pequeños que dejen de llorar”.

Los desórdenes alimenticios, no obstante, también se entreleen en algunos versos. “Tuve un episodio de bulimia también. Es muy complicado estar contenta con una misma. Yo era muy ignorante con esos temas pero ya estoy curada”, señala una persona que admite haberse autolesionado. “Cuando tienes tanta ansiedad dentro no sabes cómo sacarla. Es difícil de manejar. Es algo muy doloroso, creo que lo haces para aliviar la presión que tienes dentro”.

La dictadura de las tallas que hasta pasa pactura a modelos con éxito

Leyla Pazó leyó con atención días atrás la información que FARO publicó de la charla que la modelo y escritora Beatriz Fernández ofreció en Club FARO para presentar su libro "Desfiladero". Beatriz, pareja de Rayden -escritor admirado por Leyla- trabajó para diferentes marcas destacadas en Nueva York, Miami, París y Milán.

En su Instagram, explica cómo en Milán utilizaba la talla 34 pero en las agencias de modelos le pedían que adelgazara más.

En “Desfiladero”, donde se incluye realidad y ficción, en el capítul0 40 –titulado “Era mi oportunidad... y no fui”– relata la protagonista que “ahora peso cincuenta y seis kilos, dos más que cuando llegué a Nueva York y cinco más que cuando vivía en Milán. Es raro. Porque en Milán creía que no estaba tan delgada, pero esta mañana vi mis fotos del año pasado y me impresionaron muchísimo. ¡Estaba delgadísima! ¿Cómo no me di cuenta? (...) Matteo no me ha pedido que adelgace, solo que me mantenga, Pero siento por dentro una presión horrorosa. Esta última semana me está costando muchísimo controlarme con la comida. Sobre todo por las noches. No sé qué me pasa. Es como si se apoderaran de mí y aunque me digo que no debo comer muchos hidratos, no puedo evitarlo. Y luego me siento mal. Con una rabia terrible hacia mí misma. (...) Me tengo que cuidar con la alimentación. Pero te juro que a veces no puedo”.

En 2020, Fernández empezó a desmitificar la moda a través de las redes sociales, hablando de trastornos alimenticios, de la dificultad para mantener la autoestima, de dismorfia corporal. En “Desfiladero” recoge todos estos temas así como el abuso sexual sufrido por ella y compañeras.