El fiscal de Sala de Menores: "Los adolescentes usan la pornografía como tutorial del acto sexual"

En un momento en que han sido varias las agresiones sexuales grupales cometidas por menores, algunos de ellos inimputables, por no tener aún 14 años, que es cuando está fijada la edad penal en España, el fiscal de Sala coordinador de Menores, Eduardo Esteban Rincón, recibe a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica. La persona a la que reportan los fiscales de esta especialidad de toda España considera que el problema es de educación y más que por acceder demasiado pronto a la pornografía, porque los menores se la toman como un tutorial del acto sexual.

¿Cree que han aumentado los delitos sexuales cometidos por menores?

Lo afirmo, pero no ahora. El triste progreso viene produciéndose por lo menos desde 2015. Era un aumento muy leve pero progresivo. Este año ha sido un salto bastante más considerable: hemos pasado de 668 agresiones sexuales a 974; dejamos al margen los abusos, en los que se mantienen un poco más las cifras. Puede haber una pequeña trampa y es que en octubre ya desapareció el abuso sexual y puede que lo que antes era abuso figure como agresión, pero las cifras han aumentado de manera considerable.

¿No es porque estamos más mentalizados y se denuncia más?

Probablemente se denuncie más, pero yo creo que es que hay más delitos. Hay un efecto emulador en los menores, que es lo negativo de hablar tanto de ello. Aunque hacerlo también tiene efectos positivos, al servir para educar socialmente.

Se dice que es porque ven porno demasiado pronto...

Yo creo que no solamente eso, que es una realidad. Un efecto criminógeno en esta materia es la pornografía y cuanto antes sea el acceso, más efecto criminógeno va a tener, porque la persona está menos formada. El problema de la pornografía y los menores es que sustituye a la educación. Lo que está fallando no es que accedan a la pornografía, sino que no accedan a la educación. No hay una buena educación sexual ni en los colegios, ni en las familias, ni en la sociedad.

Usan la pornografía como una especie de tutorial. Como no saben, como no se le explica cómo es el acto sexual, se van a lo que saben manejar: el teléfono y el ordenador y buscan un tutorial. Si se les pincha una rueda de la bicicleta, buscan un tutorial de cómo se arregla. Si quieren saber cómo se hace el acto sexual, buscan un tutorial. Y nadie les dice que eso no es la realidad, que está cargada de violencia, de dominio, que no es lo correcto. Lo que falla no es tanto el acceso pronto a la pornografía, como el acceso a la educación sexual.

¿Afectan las redes sociales?

También hay una inversión de los valores y tiene mucho que ver con las redes sociales. Los datos que sacamos son de lo que nos van contando los fiscales de toda España y llama la atención que en muchos casos la prueba definitiva, la que les condena, es la grabación que ellos mismos han hecho y han publicado.

Y nos preguntamos qué pasa con los delincuentes, ¿son tan tontos que ellos mismos entregan la prueba? No, es que han cambiado los valores. Ahora mismo a un menor de edad le importa más un like, estar de moda, que los demás vean lo que hace, que el riesgo que eso supone. No ignora que si le pillan le van a castigar, pero no le importa ese riesgo, porque ha tergiversado los valores. Por encima de todo está el ser famoso, popular, el contar lo que hago y que mis amigos me aplaudan porque soy un machote. Y yo creo que eso también pasa por la educación.

¿Hay diferencias entre comunidades autónomas?

Las diferencias tienen que ver con la idiosincrasia de los territorios. En el mundo rural es mucho más difícil que se produzcan estos hechos. No solamente porque hay menos medios tecnológicos, sino porque se conocen todos y hay otro ambiente, aunque también ocurre.

Hay otra cosa: no forzosamente estas agresiones, cuando son de menores, son tan clandestinas o pretendidamente tan clandestinas como las de los mayores. En el mundo del derecho penal siempre habíamos dicho que estos delitos son clandestinos, por eso casi siempre solo hay una prueba, que es la declaración de la víctima, pero ahora ya no tanto, porque es muy habitual que el hecho se produzca con personas que se conocen del colegio o de lo que sea. Muchos de los asuntos que estamos viendo ahora son quedadas, queda el grupo de chicos con el de chicas o un chico con una chica, y cuando están juntos surge la idea de hacer lo que hacen. No son desconocidos.

¿Los mayores no se graban?

Ya sabe que sí, como los de la manada [en referencia de la violación grupal que se produjo en los San Fermines de 2016]. Tampoco se produce un salto mágico, al cumplir 18 años. El que es tonto a los 17 generalmente a los 19 lo suele seguir siendo. Y digo que son tontos, porque grabarse y exponerlo es arriesgarse mucho. Un ejemplo claro es el imbécil que va a 240 km por hora y se graba. Nadie le habría pillado, pero como lo graba y lo tiene que contar...

¿Qué pasa con los menores de 14 años sin responsabilidad penal?

Esta forma de actuar en grupo tiene la consecuencia de que el colectivo puede ser variado. Ha habido algún caso de mayores de edad y menores imputables e inimputables. Los menores son inimputables en España hasta los 14 años. A partir de esa edad ya tienen responsabilidad penal. ¿Quiere decir esto que para los menores el Estado se desentiende completamente y no busca ninguna respuesta? No. Lo que hacemos en un asunto con inimputables es ponerlo en conocimiento de las comunidades autónomas, que son las competentes.

La comunidad puede adoptar medidas de protección del menor que pueden llegar incluso también al internamiento en los casos más graves por sus problemas conductuales. Antes de 2015 era solo para el supuesto de enfermedades mentales, pero ahora no. Evidentemente quien ha cometido una violación tiene una conducta problemática y muchas veces se le somete a un tratamiento que puede tener aparejado un internamiento terapéutico. La comunidad puede asumir su tutela. No quedan en el olvido.

¿Pueden tener que responder sus padres?

Como no se les somete a un procedimiento penal no se les puede imponer responsabilidad civil en un juicio como a los mayores de 14 años, pero el Código Civil permite exigir responsabilidad a los padres por los actos de los hijos, así que sí se les puede exigir a través de un procedimiento civil.

¿Es partidario de bajar la edad penal?

No soy partidario. La justicia juvenil española funciona muy bien, tiene una respuesta muy adecuada. Y estamos teniendo unos éxitos de recuperación de chavales mucho mayor de lo que se pueda tener en el ámbito de los mayores. Las cárceles todos sabemos cómo funcionan. No tienen el efecto que se pretende. No consiguen los efectos que en menores, donde todo va dirigido a la reeducación del menor y se están consiguiendo muchos éxitos.

Los menores de 14 son personas muy poco formadas en las que tiene que primar por encima de todo el hecho de ser menores, no el hecho de ser delincuentes. El paso siguiente sería bajarlo por debajo de 12. Y el siguiente pues yo qué sé. En el Reino Unido está en 10 años y en EEUU no pueden condenar a muerte a los menores de edad, pero esperan a que sea mayor para juzgarlos y condenarlos.