Un día del libro sin todos los libreros

Aunque resulte paradójico, este año no todas las librerías gallegas celebrarán con sus lectores el Día Mundial del Libro. El motivo es que el 23 de abril cae en domingo y en Galicia solo podrán abrir aquellas que dispongan de una superficie útil para la exposición y venta al público de hasta 300 metros cuadrados, según la ley autonómica de horarios comerciales. Por este motivo, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) acordó en un principio que en las comunidades que como Galicia tienen restricciones en la apertura de los comercios, el Día del Libro y el descuento del 10% que va parejo se pasasen al sábado 22. Sin embargo, a unos días del gran día, la confederación nacional dio marcha atrás y decidió mantener este día el domingo en todas las comunidades, sin excepción, lo que ha generado controversia y ha dividido a los libreros gallegos.

La Federación de Librarías de Galicia acata la decisión de CEGAL, aunque no oculta su malestar por la forma en la que ha llevado a cabo el proceso y la tardanza en informar a los usuarios, sin comunicarlo ni consultarlo con la federación. De hecho, así se lo ha hecho saber por escrito. “Se ha producido una controversia ajena a nosotros, sobre la que tampoco podemos hacer nada porque la federación gallega no tiene potestad para decidir qué días se hacen el descuento. Además, se ha comunicado muy tarde. Habría sido deseable que se hubiese hecho con más tiempo para no generar dudas ni prejuicios innecesarios”, afirmó el presidente de los libreros gallegos, Ramón Domínguez.

Hoy mismo, la federación autonómica tiene previsto emitir un comunicado para expresar de forma oficial su postura ante la decisión de CEGAL y aclarar todas las posibles dudas que pueda haber.

Por su parte, la CEGAL se aferra a que legalmente el único día para hacer descuento por el día del libro es el propio 23. “No hay lío ninguno. El Día del Libro es el 23 de abril y la Ley del Libro es clara: el descuento se aplica el 23 de abril. Las librerías que quieren abrir pueden hacerlo siempre si no tienen más de 300 metros cuadrados. El problema lo tiene una cadena de librerías, que es la que se está inventando el problema”, afirmó la librera ourensana Pilar Rodríguez, miembro de la junta directiva de la confederación estatal.

La librería Cartabón de Vigo será una de las que abra excepcionalmente este domingo. No tanto por los réditos económicos como por acompañar a sus lectores en la fiesta del libro. “El mundo del libro es completamente diferente a cualquier otro tipo de comercio. Es casi una religión, una filosofía de vida. Para mí no es un trabajo, es un divertimento. Además, hay que abrir porque queda como feo no hacerlo el Día del Libro, aunque para nosotros el día del libro es todo el año”, opinó Domingo Pérez.

Sin embargo, la decisión de mantener el Día del Libro el domingo no ha gustado a todos los pequeños libreros, que, a apenas cuatro días de la efeméride, tienen que plantearse si trabajar en su día de descanso semanal, al no poder adelantar la festividad al 22. Algunos libreros se plantean la posibilidad de aplicar el descuento el sábado.

“Que la confederación haga una interpretación inflexible de la norma, yendo en contra de sus propios asociados no me parece de recibo, y que primero decida una cosa y a estas alturas, la contraria, tampoco”, criticó Xurxo Patiño, presidente de la Agrupación de Libreros de Vigo, quien aseguró que supone también un prejuicio para aquellas librerías que no pueden abrir los domingos por la ley autonómica de Galicia. “El Día del Libro es como un buen día de Navidad, y es un gran aliciente en esta época del año, que suele ser floja para las librerías. Además, también es importante porque es una ocasión para hacerse ver”, reconoció este librero, que a día de ayer tenía decidido no levantar la persiana de Librouro este domingo.

Por sus dimensiones, Casa del Libro en Vigo es una de las librerías que no podrá abrir el Día del Libro, una fecha de mucha facturación, según su director, Jesús Garre.

En su opinión, en la decisión de CEGAL hay un “vacío legal” porque si bien es cierto que aplicando la ley de forma estricta el descuento por el Día del Libro no puede hacerse fuera de esa fecha, tal y como alegan los servicios jurídicos de CEGAL, por otro lado, en 2017, que también coincidió en domingo, se trasladó al lunes 24 de abril y en 2020, el año del confinamiento domiciliario por la pandemia del COVID, se pasó al 23 de julio. “Hay precedentes en los que se ha cambiado de fecha sin ningún tipo de problema. Este año no sé por qué se ha montado este revuelo porque la ley es exactamente la misma”, comentó Garre, que explicó que en principio tenían todo planificado para el sábado, que es lo que se había acordado en el caso de comunidades como Galicia.

Como Garre, otros libreros gallegos lamentan este cambio de rumbo de CEGAL, que provoca incertidumbre no solo entre los profesionales del sector, sino también entre los propios lectores, muchos de los cuales esperan a este día para aprovecharse de un descuento excepcional e incluso muchos reservan los títulos que le interesan para no quedarse sin ellos.