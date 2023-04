A Mesa pola Normalización Lingüística, a Asociación Galega de Produtoras Independentes (Agapi) e o Grupo de Estudos audiovisuais da Universidade de Santiago de Compostela (USC) denunciaron no Parlamento europeo as “dificultades” que a nova Lei Audiovisual representa para a normalización do galego e para a supervivencia do sector en Galicia.

Convidados polo Intergrupo de linguas minorizadas do Parlamento europeo e presentados pola eurodeputada do BNG Ana Miranda, representantes destes colectivos pediron onte que a resolución do Parlamento europeo sobre a aplicación da directiva europea garanta a igualdade de condicións para todas as linguas propias.

O primeiro en comparecer foi o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, quen asegurou que “excluír unha lingua do ámbito audiovisual é excluír a posibilidade de que os falantes desa lingua empréguena no seu propio televisor, no seu domicilio e mesmo que se incorporen novos falantes a esa lingua, por tanto, pensamos que o audiovisual, para a normalización de calquera lingua é un sector estratéxico”, dixo.

Marcos Maceira considerou que a nova Lei Audiovisual aprobada no Congreso é “escasa”, “non recolle realmente a diversidade lingüística, establece unhas cotas que son mínimas, exclúe a posibilidade de empregar as linguas naquelas plataformas que teñen sede fose do Estado español”.

Pola súa banda, en representación da Asociación Galega de Produtoras Independentes participou Xosé Lois Ledo, quen censurou que o Goberno non tivese en conta as alegacións presentadas a esta norma polas produtoras independentes.