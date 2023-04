Cunha Sala Rosalía que volveu honrar o seu nome, chea de libros, camelias e persoas lectoras, a sede da Deputación en Vigo foi esta tarde o epicentro da cultura coa celebración do Día Internacional do Libro, unha emotiva homenaxe á escrita galega e a posta en valor da inesgotable canteira de autoras e autores que atesoura.

O acto acolleu a presentación de “Tes cinco minutos #3”, o terceiro volume que sae das mans do alumnado da Escola de Letras promovida pola institución provincial e a Editorial Galaxia, coa intervención de varios e varias participantes que leron os seus textos, acompañados da música tradicional do trío Abril, formado por Marina Carpente ao violín, Claudia Abril á voz e pandeireta e Antón Lago á guitarra clásica. Amais, o claustro da actual edición da Escola e as dez autoras galegas que participaron na obra “Ti non sabes o que é ser escritora”, xurdido ao abeiro do Manifesto de Soutomaior, tamén puxeron voz a textos literarios nos dous audiovisuais que se proxectaron.

Para a presidenta provincial, Carmela Silva, a actividade da Escola de Letras e os tres libros xa editados “son mostra do magnífico talento literario que temos nesta provincia e que buscamos sacar á luz” Esta Escola, engadeu a presidenta, “é unha fonte inesgotable de creatividade e unha posta en valor da canteira da escrita galega. Para nós é fundamental que todo ese talento estea xa impreso nas páxinas de tres libros con tan alto nivel”.

Pola súa banda, o director de Galaxia e da Escola Francisco Castro destacou a importancia de que os alumnos que participaron nos cursos levados a cabo “agora sexan oficialmente autoras e autores ao figurar nun libro que se venderá en todas as librarías de Galicia”.

Xosé Lueiro, Pablo Vázquez, Antía Marcote (Pitusa Pinheiro), Alba Piñeiro e Diana Cidrás foron os representantes dos e das 34 participantes en Tes cinco minutos #3 coa lectura dos seus textos que forman parte deste terceiro volume. Nas 115 páxinas do libro inclúense poemas e relatos curtos de diferente temática destas autoras e autores, a maioría mulleres (25).

O acto completouse coa proxección de dous audiovisuais. No primeiro participaron os e as docentes da cuarta e actual edición da Escola, que deron lectura a textos de autores e autoras que lles marcaron nalgún momento da súa vida. No caso de Inma López Silva, elixiu “O poeta escollera abril”, da obra de Álvaro Cunqueiro “Herba aquí e acolá”, mentres que Antonio García Teijeiro escolleu “Alegoría”, da obra Barroco, de Antía Otero, e Marta Dacosta “Dezaseis de maio”, do libro de Xosé M. Millán Otero “As cinzas de Pasolini”. Pola súa banda, Diego Giráldez leu “Os anxos indecisos”, de Manrique Fernández e Esther Carrodeguas, “Paxaros e maceiras”, de María Lado, do libro colectivo “Escolma salvaxe”.

No segundo vídeo foron as dez participantes no libro “Ti non sabes o que é ser escritora”, un dos proxectos resultantes do Manifesto de Soutomaior promovido pola Deputación, quen leron os textos da súa autoría recollidos nesta obra. Elas son Isabel Blanco, Silvia Cernadas, Mercedes Corbillón, Ledicia Costas, Inma López Silva, Silvia Penas, Arantza Portabales, Anna R. Figueiredo, Elvira Ribeiro e Rexina Vega, cuxos traballos están acompañados no volume polas ilustracións de dez creadoras ‘aliadas’ do Manifesto: Luz Beloso, Celeste Garrido, Andrea Jano, María Lapido, Lara Lars, Andrea López, Blanca Millán, Gloria Pavía, Alba Troiteiro e Sofía Venzel.