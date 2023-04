Hay que admitirlo, la vida por y para las redes sociales ofrece a algunas de sus influencers episodios que millones de personas suspirarían por experimentar y que parecerían surrealistas incluso en una novela.

Más de 1,5 millones de visualizaciones tuvo hasta ayer el último vídeo de la mosense Tamara García, (en Tik Tok es @grtamara) en el que presenta cómo le llega un paquete de Netflix con caja negra y la frase “Soy Georgina”. Dentro, con postal firmada por Gio, le comunican que le regalan uno de los bolsos “únicos e irrepetibles” de la colección creada para la serie documental “Soy Georgina 2”.

A Tamara, que confiesa “no dar crédito” con lo que está sucediendo, le ha correspondido el bolso 49 de una tirada de 200. Pero lo más sorprendente se esconde en el interior: una barra de lomo ibérico, picos de pan y una camiseta negra.

La sorpresa de @grtamara es mayúscula y comprensible. En las últimas semanas no ha parado de subir vídeos a su Tik Tok donde parodia escenas de la serie de la mujer de Cristiano Ronaldo.

“¿No me odia? Me quedo muchísimo más tranquila”, pronuncia aliviada la joven en el vídeo. “La verdad es que fue muy fuerte. Es surrealista”, admite la tiktoker gallega en una charla con FARO desde su casa en Madrid y a través del teléfono.

“Recibí –detalla– un correo de Netflix pidiéndome la dirección; querían enviarme una sorpresa pero nunca pensé que fuera esto. Me hizo mucha ilusión. Como campaña de marketing me parece brutal. No sé cuánto hay de participación de Georgina en esto. Pienso que debe ser consciente de ello. Si yo fuera ella y enviaran bolsos exclusivos con mi firma a determinadas personas a mí me gustaría saber a quien. Si a mí no me gustase esa persona, no se lo enviaría. Me hace ilusión que tenga sentido del humor y entienda mis vídeos”.

Tamara –con 470.000 seguidores en Tik Tok– confiesa que le encantó el documental desde su primera entrega el pasado año: “Tiene un tono que me recuerda a Paquita Salas, (a la que la mosense ha parodiado mucho) con una vertiente muy cómoda. Entendí a Georgina como un personaje. Pienso que nadie que sea de su círculo cercano sabe realmente cómo es su personalidad”.

"Humor blanco"

Lo cierto es que Tamara da vida a Georgina en Tik Tok con un humor que te hacen caer las lágrimas de risa pero sin hacer daño. “Hay decisiones que no son fáciles de tomar. No sabía si cogerme el reloj L o XL. Finalmente, opté por el grande. Soy muy humilde; como chorizo”, señala enfundada en un vestido fucsia con maxijoyas y el pelo suelto con un fondo rosa y una pose y pronunciación de diva proletaria en un vídeo que supera las dos millones de vistas.

“Yo hago humor blanco, siempre desde el respeto”, defiende la influencer gallega. Lo de hacer parodia no es algo que practique a menudo. Yo no quiero meterme con Georgina como persona. No me interesa meterme con su parte humana, sino que lo que quiero es meterme con el lado ficticio del personaje que entiendo yo. No me gusta que la gente utilice mi vídeo para desahogarse contra ella. No tengo nada contra Giorgina”.

“Para la segunda temporada del reality me llegaron mensajes de que tenía que volver a hacer vídeos. No estaba segura pero como me gustaron los capítulos los hice. No sabía que iba a funcionar tan bien. ¡Maravilla!”, comenta.

Pero en la cuenta también podemos ver vídeos del making of. “Cuando –recuerda– iba viendo el documental iba anotando cosas graciosas. Después, empecé a improvisar delante de la cámara para después editar”.

Además del Tik Tok, Tamara cuenta con un espectáculo escénico –Milenial The Show– por semana en Madrid desde febrero, en el Teatro Alfil. “Es como un sueño. Estoy feliz. Es un musical, con monólogo, improvisación, bailo, canto, de todo...y comparto escenario con @gerSanc y un elenco de bailarines”, presume la influencer.