¿Sabe de qué salud goza su casa? ¿Qué diría si supiera que el ambiente que respira en su hogar está más contaminado que el de la calle? Según Elisabet Silvestre, doctora en Biología y máster en Biología Humana y en Bioconstrucción, y actualmente profesora de Biohabitabilidad, la contaminación ambiental es mayor dentro que fuera de casa, por extraordinario que parezca. “Estudios científicos demuestran que el aire del interior de las casas está entre dos y cinco veces más contaminado que el aire del exterior”, afirmó ayer esta experta durante la presentación en el Club FARO de “La oficina en casa” (Ed. Integral, RBA), libro en el que da las claves para crear una oficina en casa, y para poder separar las tareas laborales de las personales, una guía esencial para quienes trabajan por su cuenta o teletrabajan.

Durante la conversación que mantuvo con Belén Varela, experta en organización y personas, Silvestre alertó de las sustancias tóxicas a las que estamos diariamente expuestos de forma inconsciente y que repercuten de forma negativa no solo en la salud física, sino también en la mental, como los plásticos que se emplean para contener alimentos y bebidas, que según Silvestre, debemos evitar a toda cosa, y los productos químicos para limpiar la casa. “Son cantidades muy pequeñas, pero que sumadas día a día restan salud”, afirmó Silvestre, que durante casi veinte años trabajó en el campo de la genética hasta que puso su mirada en el ambiente y empezó a estudiar en el ámbito del exposoma y cómo el entorno incide en la salud.

¿Qué hacer para mejorar la calidad del aire de nuestro hogar? Algo tan sencillo como evitar estos dos factores contaminantes, reemplazándolos por otras alternativas más saludables, como el cristal en vez del plástico y productos más naturales en vez de químicos para limpiar. También “ventilar generosamente” los ambientes para que el aire se renueve, algo que ya nos enseñó la pandemia. Las plantas son otra solución que influye positivamente en la salud integral. “El verde es pura medicina física y mental, y hay diferentes estudios que así lo avalan”, afirmó.

La tecnología también puede enfermarnos. “Vivimos en edificios muy tecnificados porque necesitamos la red eléctrica y la red electrónica. Sin embargo, las nuevas tecnologías se convierten muchas veces en estresores ambientales porque no desconectamos y estamos permanentemente expuestos a la radiación que emiten”, afirmó, aunque en este sentido reconoció que aún no hay consenso científico sobre su efecto en la salud.

“La higiene energética es importante. Tenemos que aprender a apagar los dispositivos al igual que apagamos la luz cuando no la necesitamos y no estar 24 horas los 365 días al año con los dispositivos encendidos”, añadió Silvestre, que advirtió que la exposición tecnológica tampoco ayuda a conciliar el sueño, algo fundamental. “La misión de la noche es reparar, pero si tenemos factores como la pantalla del móvil encendiéndose o la pantalla de la televisión de fondo, el cerebro no sabrá que es de noche y no hará bien ese proceso de reparación”, advirtió.

Y si la oscuridad es importante para que el organismo se repare, la luz natural lo es de igual modo para que éste sepa que es de día y se ponga en movimiento. Sin embargo, si pasamos directamente de un interior a otro, siempre con luz artificial, el cerebro no sabrá si es de día o de noche. Todo esto se debe a los ritmos circadianos con los que se rige nuestro organismo. Por la misma razón, es importante mantener una regularidad en las comidas y hacerlo siguiendo los relojes circadianos. Si no los respetamos, éstos se desajustan.

Silvestre también habló del radón, un gas cancerígeno presente en muchas casas gallegas por la geología de la región. “Galicia es pionera en este problema, pero también es el estudio sobre los efectos del radón en la salud, con el grupo que lidera el profesor Alberto Ruano en la Universidad de Santiago”, manifestó.

La calidad no tiene que ver con trabajar más horas

Poner el espacio al servicio de nuestro celebro. Este es el objetivo que se ha marcado la doctora en Biología y profesora de Biohabitabilidad Elisabet Silvestre en “La oficina en casa”. La especialista parte de la idea de que el entorno tiene un papel relevante en la salud y en el bienestar, y es capaz de cambiar el cerebro. Por ello, es interesante saber qué elementos debe de tener el espacio, en este caso concreto, de trabajo, para no acabar la jornada cansados y sacar el máximo rendimiento a las tareas laborales. Entre los elementos esenciales para conseguir este fin se encuentran la luz natural y el silencio.

El orden también cuenta, según Silvestre, porque nos facilita que nos centremos en las tareas y a evitar la dispersión. Cuando se amontonan papeles y objetos, el espacio está lleno y hay más sensación de confusión, según la autora de “La oficina en casa”, que habla incluso de “contaminación en casa” y de cómo conseguir que el ambiente que respiramos en nuestro hogar sea más saludable.

Igualmente importante es planificar las tareas laborales y las personales. Todas juntas. Según la experta, la calidad no tiene que ver con trabajar más horas. Al contrario, socializar, darse espacio a uno mismo, moverse y cuidarse resulta beneficioso para ganar foco en el trabajo.