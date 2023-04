Ás 23.05 horas de onte, 14 de abril de 2023, cumpríronse 75 anos dun feito histórico: a emisión por radio do primeiro programa estable en galego. Fora a través da BBC e levaba o nome de “Galician programme”. Curiosamente estivo no aire en pleno franquismo de 1947 a 1956. O Consello da Cultura Galega, aproveitando a efemérede, publica os guions radiofónicos da emisión nos que se recollen as colaboracións de Francisco Fernández del Riego, protagonista do Día das Letras Galegas.

“El era quen canalizaba todo desde aquí, encargábase de solicitar a todas as figuras senlleiras do país a súa colaboración, e mesmo mecanografaba os textos”, apunta Antonio Raúl de Toro, autor de “Galicia desde Londres”. Este volume recolle os guións daqueles espazos emitidos ata 1956, aos que tivo acceso a través do propio del Riego, quen lle facilitou o estudo dunha das copias conservadas, custodiadas na Fundación Penzol a onde chegaron grazas a Alejandro Raimúndez, editor e locutor ás veces do programa galego. A outra está no arquivo da Real Academia Galega. Con motivo do Día das Letras Galegas. Nos guions, lemos artigos como a evocación de Castelao que escribiu Salvador Lorenzana (Paco del Riego) o 21 de xaneiro de 1953, nun momento no que citar a Castelao en Galicia supuña un acto subversivo polo emblemática que era a figura do nacionalista. Noutro, Don Paco fala d’ “O celtismo na poesía de Eduardo Pondal”, pero un que nos chama a atención versa sobre Lorca e foi asinado en maio de 1948. No texto, Del Riego fai referencia ao “gran poeta” cando chegou a Galicia e aos seus poemas galegos. E é que como sinala Raúl de Toro, “os programas en galego da BBC contribuíron a manter a labarada viva da esperanza, na espera de mellores tempos”.