El mundo visto con los ojos de Nerea

El Colegio Alba de Vigo vivió ayer una jornada muy especial ya que acogió el programa piloto de un proyecto por el cual Acrómates, la asociación de afectados por acromatopsia y monocromatismo de conos azules (MCA) –que está presidida por la viguesa Marta Gonzalvo–, pretende llevar a las escuelas españolas el programa ColorADD.Social para la detección precoz de casos de daltonismo y la visibilización de esa condición genética y de otras mucho más raras como la acromatopsia o el MCA. Dicha jornada se realizó con los alumnos de 3º y 4º de Primaria del centro vigués. Se trata de un programa que lleva varios años funcionando en Portugal con notable éxito y que Acrómates quiere llevar a 24 colegios de España, de la mano de ColorADD y Seàn Games.

En el Colegio Alba, que recibió la visita del alcalde de Vigo, Abel Caballero, para conocer esta iniciativa, estudia Nerea, de 8 años, que al igual que su hermano Brais, de 13 años, ve el mundo en blanco y negro, uno de los síntomas de la acromatopsia, entre los que se incluyen también la baja agudeza visual, la fotofobia o nistagmus (movimiento involuntario de los ojos).

“El mayor problema no es tanto el no poder ver en color, que es lo llamativo, sino la baja visión”, destaca su padre Julio Pérez. “Esta actividad trata de divulgar y dar a conocer este tipo de condición genética porque, por ejemplo, a nuestro hijo mayor tardaron muchísimo en diagnosticarlo. Hasta los 8 años no supimos qué tenía y fue gracias al diagnóstico de su hermana”, rememora. “La oftalmóloga de la Seguridad Social le hizo el Test de Ishihara a Nerea –que entonces tenía 3 años– y con eso ya se detectó lo que tenía”, añade. “Luego hay que hacer un test de ADN para confirmarlo”, añade. A raíz de eso, solicitó la prueba genética para Brais también. “Estábamos cansados de recorrer hospitales, médicos, de hacerle pruebas, sin lograr nada”, se lamenta. De ahí la importancia de la divulgación a través de iniciativas como la desarrollada ayer en el Colegio Alba.

“Antes del diagnóstico no habíamos oído nunca hablar de la enfermedad ni sabíamos lo que era”, reconoce Julio Pérez. “El mayor problema era estar dando vueltas sin saber qué hacer. Fuimos a Madrid, a Bilbao, a Santiago... Ya lo habíamos dado por imposible hasta que en el típico control rutinario de la Seguridad Social dieron con la clave”.

A partir del diagnóstico, y a raíz de un reportaje publicado en este periódico sobre acromatopsia, contactaron con Acrómates. “Al saber qué tienen ya puedes hacer cosas específicas. Por ejemplo, Brais utilizaba gafas de sol porque le molestaba la luz, pero nada más. Ahora usa unos filtros especiales, porque claro, ¿qué le ponías si no sabías lo que tenía?”, reflexiona. También utilizan el “alfabeto” de colores de ColorADD: “El diagnóstico no te cura, pero te facilita, por lo menos el saber cómo actuar, qué hay que hacer, sin el diagnóstico vas dando palos de ciego”.