Desde ayer, la Isla de San Simón en Redondela, acoge el Conecta Lab, un laboratorio creativo cuyo director técnico es el Fon Cortizo y que busca el desarrollo de proyectos cinematográficas fijándose en el guion. Siete cineastas gallegos han sido seleccionados para que otros de gran bagaje los orienten.

Icíar Bollaín, Óliver Laxe, Celia Rico y Carlos Marqués-Marcet acudirán para ofrecerles tutorías personalizadas a estos guionistas del cine gallego bajo el amparo de un proyecto desarrollado por la Deputación de Pontevedra y CREA (Asociación Galega de Profesionais da Dirección e Realización).

Entre los cineastas elegidos se encuentra el vigués Alex Cancelo (“7 limbos”). La historia de la gestación de su futuro filme nos lleva a una isla de Islandia llamada Grímsey. “Es el único territorio de dicho país que está en el círculo polar ártico”, detalla Cancelo.

“Está relacionada con la historia fascinante de un profesor inglés del siglo XIX, Willard Fiske que estuvo en la isla y envió a esta tableros de ajedrez. Ahora, cada familia de Grímsey tiene uno y una pequeña biblioteca de volúmenes sobre cómo jugar al ajedrez”, añade.

La conexión con esta historia le llegó tras viajar a Islandia en un momento delicado de su vida: el fallecimiento de su padre. “Al final la historia orbita alrededor del duelo y su aceptación, como una muerte y un renacimiento”, reflexiona el vigués.

Por su parte, la Vigo Film Office apoya la masterclass que Bollaín ofrecerá el sábado en el MARCO de Vigo y la ruta en busca de localizaciones del mismo día.

A medio camino entre la ficción y el documental, con una aura mágica, la futura película tiene un pie anclado en un suceso que hirió a Cancelo cuando en 2016 presentó el proyecto en el Pitch Fórum del GAC, un mercado y punto de encuentro entre guionistas, plataformas y televisiones.

"Fui víctima del robo del título y de parte de la historia; me hundí"

“Hice allí una formación. Cuando regresé de Colombia de un encuentro en la selva donde también trabajé sobre la película, me encontré con una película que se titulaba exactamente como la mía. Fui víctima del robo del título y parte de la historia. Me hundí, no podía seguir adelante ni sabía qué hacer. Ante casos así los guionistas estamos muy indefensos, pero apareció esta oportunidad en San Simón y como tengo la historia perfectamente registrada decidí ir a por una versión final del guion para tomarme una revancha contra una empresa grande que le dio en la cara a un chico que empezaba”.

Comenzando también está Dani Viqueira, premiado en el Festival de Cans con su corto sobre violencia de género “Limbo” que nos dejó atónitas.

En esta ocasión apuesta por un thriller psicológico sobre un asesino en serie. “Me baso en la experiencia personal en el segundo confinamiento de la pandemia cuando trabajé como conserje de un hostal en A Coruña. Conocí un colectivo que no conocía, pasaron cosas, investigué y encontré cómo se mueve la gente sin techo. Busqué si había habido asesinos en serie en España. Hubo dos, uno era el matamendigos”, detalla.

Además, lleva en proceso un reportaje fotográfico de las personas sin techo de A Coruña a las que retrata a la vez que investiga en sus vidas, en cómo llegaron allí. De eso se nutrirá también el filme, anticipa. “¿Quién hay detrás de estas personas?. Me encontré con que cualquiera puede acabar ahí”, alerta.

Por su parte, Iria Sobrado trabajará en San Simón sobre “Aquagym”, una película sobre un grupo de seis mujeres mayores que van juntas a clase de aquagym. “La idea es que cuando van a esas clases, estas se tornan en una actividad fundamental, un espacio seguro donde se sienten bien. Es una iniciativa que empiezan a hacer después de desprenderse de la losa del cuidado. Allí, se reconstruyen, reconducen su vida hacia algo que las satisface”, destaca la guionista de O Carballiño.

“Aquagym”: una historia que salta desde la piscina a un guion

La cineasta Iria Sobrado también espera impulsar su proyecto en San Simón. “Quiero darle un empuje al guion para su versión definitiva para poder rodar dentro de un año o dos. Quiero profundizar en cosas y eliminar lo que sobra además de empezar a visualizar la peli a nivel de dirección”, explicaba ayer a este diario.

“Este laboratorio me parecía el espacio idóneo. Estamos diez días metidos en una isla, vamos a trabajar sí o sí, con tutores personalizados para cada proyecto, con guionista y directores que incluso vienen de fuera y encajan con tu proyecto. Nos facilitan una asesoría individualizada con personal de primera categoría que también nos guiará en la búsqueda financiación que también es importante. Está superbien montado, organizado. Es un lujo lo que vivimos, estamos fascinados”, resalta la cineasta.

En cuanto al germen de su película, explica que le gusta mucho nadar y que en prepandemia se encontraba con un grupo de señoras mayores que hacían y “hacen el esfuerzo de ir, señala, incluso ves cómo les cuesta vestirse pero tratan todo con sentido del humor. Verlas hizo imaginarme qué vida tendrían en sus casas. Les puse el nombre de mis personajes, aunque ahora ya sé cómo se llama cada una”, confiesa la guionista gallega.