La Virgen del Chamorro salió el procesión el Lunes de Pascua, en la que se puede considerar la primera gran romería de la primavera. Centenares de personas acudieron a la ermita de Serantes (en Ferrol) para venerar a Nuestra Señora del Nordés.

Desde primera hora de la mañana el trasiego de romeros fue constante, nutrido por el festivo local. El programa religioso contempló cuatro misas, una cada hora desde las diez, siendo oficiada la última por el obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol.

Tras ella salió la procesión, que permitió contemplar el estado en el que se encuentra la escultura, salvada in extremis de convertirse en un nuevo eccehomo.

Una intervención a tiempo

El ‘SOS’ de Apatrigal (Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego) logró frenar la restauración incorrecta de la talla del siglo XII. La obra, probablemente la más antigua de Galicia y de propiedad privada, iba a ser reparada por un escultor de Lugo.

La rápida intervención de la entidad en defensa del patrimonio, que informó a la Xunta, llevó a las dueñas de la Virgen del Nordés a dar marcha atrás.

Las propietarias mostraron su disposición a contratar el asesoramiento técnico especializado necesario para la rehabilitación de una pieza tan delicada como valiosa.

La talla ya sufrió en el pasado retoques previos que modificaron su apariencia original: “Ahora mismo brilla pero como si estuviese maquillada, tiene un pelo que parece de plástico y las ropas que lleva no se corresponden con las de su época, el siglo XII", detallaban entonces desde Apatrigal.

Y este es el llamativo aspecto con el que salió en procesión el lunes: con una peluca negra desaliñada y unos trazos oscuros bajo los ojos y alrededor de la boca que afean considerablemente la escultura.

"Cha morro do susto"

Apatrigal publicó en sus redes sociales una fotografía de la santa en procesión que generó una cascada de reacciones que van de la indignación a la retranca. "¿A qué espera la Xunta para actuar? Es humillante lo que han hecho con esa imagen. Sus devotos deberían hacer una manifestación para que la entreguen y la restauren profesionales", reclama un comentario.

"Lástima que tamén sirva para botar unhas bágoas. Disque é do século XII, que é BIC pero tamén é particular. E á súa dona non se lle ocorre outra cousa que retocala pouquiño a pouquiño...", lamenta otro.

Estas airadas reacciones se intercalan con otras intervenciones breves pero cargadas de retranca: "Cha morro do susto!", "Recién salida del furancho", "o alien do peito é o mellor..."