Una de las objeciones que durante la tramitación de la conocida como ley trans le ponían a esta iniciativa legislativa los colectivos feministas acaba de materializarse en los juzgados de Alicante, donde un hombre acusado de acosar a su expareja y madre de su hijo ha alegado que se ha cambiado de sexo y que, como mujer, no puede ser acusado de violencia de género. Un delito con el que se busca castigar la violencia física y/o psicológica que ejerce el hombre hacia la mujer siempre que entre ambos exista o haya existido una relación sentimental, esté o no formalizada y con independencia de que convivan o no.

La Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans establece que “la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los afectos de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.