Galicia y Sánchez Dragó: el hombre que quiso ser Prisciliano

“No soy un discípulo de Prisciliano, sino su reencarnación”. La declaración, una de sus típicas frases para epatar, pertenece a su primera conferencia en el Club FARO DE VIGO, el 14 de diciembre de 1992, ante un teatro Caixavigo –hoy, Afundación– totalmente abarrotado. Cuatro años después, en una entrevista con el decano, aseguró que aquel fue un momento inolvidable: “Me sentí vedette de ópera con el público en pie gritando bravo”.

Maestro de la contradicción, Fernando Sánchez Dragó fue capaz de narrar un documental sobre el Camino de Santiago para el Xacobeo 2004 y a la vez dinamitar su leyenda, al recordar que en Compostela no está sepultado el apóstol. “A mediados de los 80 me llamó una marquesa gallega. Me dijo que su marido estaba presente cuando, a finales del siglo pasado, se abrió la cripta de Compostela y su marido vio la lápida de Prisciliano y por orden del obispo fue destruida a martillazos. La Iglesia lo sabe y mira hacia otro lado”, aseguraba a FARO en 2003. El Arzobispado de Santiago le acusó de “inventarse la historia”.

En la hemeroteca de FARO ya aparece el nombre de Sánchez Dragó en 1956, cuando tenía 18 años, como parte de “un plan comunista” para “corromper y subvertir a la juventud”. La prensa de entonces, sujeta a la censura previa franquista, resaltaba su pertenencia a la revista clandestina “Aldebarán”, su vinculación con el socialista Enrique Múgica y su “ateísmo rabioso y blasfemo”. Dos años después publicaba la noticia de su detención, junto a otros 43 activistas, por la “tentativa para reconstruir el partido y la acción comunista en España”.

A principios de los años 60, cuando estaba exiliado en Japón, su amigo el director de FARO Manuel González Cerezales –marido de la escritora Carmen Laforet– le propuso escribir en el periódico bajo pseudónimo. El dato lo aportó el propio Sánchez Dragó en un artículo que le solicitaron, por el 150 aniversario del decano (2003), el recientemente fallecido Ceferino de Blas y su esposa, Marisa Real. En ese artículo, titulado “A Vigo por todas partes”, Dragó se declara “priscilianista” y “gallego cuasi honorario”. El escritor sugiere que Vigo se hermane con Matsuyama, capital de la isla japonesa de Shikoku, que presenta –escribe– “una perfecta reproducción del paisaje” de Galicia.

Ya bien entrada la Transición, en verano de 1979, Dragó participa en la II Feira do Libro de A Coruña junto a Álvaro Cunqueiro, Francisco Fernández del Riego, Xesús Alonso Montero y Domingo García Sabell, entre otros escritores gallegos.

Dragó era un perfecto conocedor de la literatura gallega, y así lo demostró dedicando a Cunqueiro uno de los episodios de su programa “Negro sobre blanco”, y llevando a otro de sus espacios de La 2 al escritor y columnista de FARO Xosé Luís Méndez Ferrín.

En abril de 1981, el suplemento dominical de FARO publicaba una entrevista reveladora de la evolución de las ideas de Dragó, que ya desconfiaba del rumbo del Estado autonómico: “En lugar de un Estado vamos a tener 40 Estados”, denunciaba, a la vez que se declaraba “defensor absoluto de la entrada de España en la OTAN”, en contra de lo defendido por socialistas y comunistas, y proclamaba que “Rusia es el fascismo y la opresión”.

El 14 de diciembre de 1992 habló en el Club FARO ante un abarrotado teatro García Barbón, presentado por Luis Espada, rector de la Universidad de Vigo. “El mundo de hoy tiene dos opciones: la meditación o el suicidio”, afirmó en la charla, titulada “Mis contactos con lo invisible”. “Soy una persona instalada en el misticimo y la religiosidad”, le dijo a Rogelio Garrido en la entrevista para la ocasión, en la que dejó otra de sus perlas: “Yo tengo que hacer el amor todas las noches, y si no puedo, me masturbo”.

Decía que detestaba provocar, una idea que repitió en otra entrevista cuando regresó al Club FARO, casi cuatro años después: “Mis ideas van a contrapelo, pero ni busco ni me gusta la polémica, son los demás”, aseguraba. “Escribir mis memorias sexuales resulta difícil, porque esas mujeres están vivas y la gracia está en dar el nombre –le contó a Ujué Foces–. Tal vez las deje escritas para publicar a título póstumo”. Decía no temer a la muerte: “Deseo la muerte aunque me gusta la vida”.

De nuevo habló sobre el final de la vida en su última presencia en el Club FARO, en 2003, siempre con un lleno en el patio de butacas: “¿Qué es lo que hay que temer si lo peor que nos puede pasar es que nos muramos? E incluso esto hay que sentirlo como natural y aceptarlo con tranquilidad, porque la muerte es un proceso que comienza desde que nacemos”, reflexionaba.

Aseguraba que sus “vías espirituales” eran “sustancias alucinógenas, sexo y meditación”, aunque no rechazaba el buen vino, como el albariño, de cuya orden fue nombrado caballero en agosto de 1993.

En otra de sus entrevistas con FARO, Fernando Sánchez Dragó aseguró que quería reencarnarse en un gato, precisamente el animal que aparece sobre su cabeza en la última fotografía que existe del escritor vivo, y que colgó en su cuenta de Twitter apenas un par de horas antes de morir por un ataque al corazón a los 86 años.