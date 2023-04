Ana Díaz Cortés: “Tenemos que fomentar la cultura del cuidado en nuestra sociedad”

“Cuando hablamos de alzhéimer nos referimos a él como algo horroroso, estresante, una losa. Yo quería dar un mensaje de que tenemos que aprender a cuidar. Tenemos que fomentar la cultura del cuidado y hacer que la sociedad en la que vivimos sea una sociedad cuidadora y preparada para afrontar uno de los mayores desafíos que tenemos por delante: el del envejecimiento y la prevalencia de las patologías como las demencias”. Esta fue la introducción que la socióloga Ana Díaz Cortés ofreció ayer en Club FARO.

Bajo el título “La enfermedad de Alzheimer. Herramientas para afrontar el cuidado de forma positiva” –y presentada por el jefe de Servicio de Neurología de Povisa y vicepresidente de la Sociedade Galega de Neurología, José Ramón Lorenzo–, Díaz Cortés recordó que en el año 2050 en el mundo habrá 152 millones de personas con demencia.

Reconoció que en un primer momento el abordaje de un familiar con una demencia o con alzhéimer “es complicado”. Recordó cómo se habla del síndrome del cuidador quemado, lo que “no ayuda para que veamos algo positivo en esto”.

Por lo tanto, indicó que “tenemos que cambiar nuestra actitud frente a esto que nos viene encima y crear valor en las generaciones que vienen para fomentar la cultura del cuidado. Lo ideal es que las personas con demencia permanezcan el mayor tiempo posible en el hogar vinculadas a los lazos afectivos. Nosotros, los familiares, debemos estar preparados para darles ese soporte de calidad y amor que necesditan. A veces una familia muy cansada acaba ingresando al paciente de manera precipitada. Eso vamos a intentar evitarlo o dilatarlo en el tiempo”.

Ana Díaz Cortés –que aprovechó para presentar su libro “El círculo de la vida” (Ézaro)pensado para los escolares de Primaria con el fin de enseñarles en qué consiste en el alzhéimer– explicó que habla sobre el tema desde el punto de vista académico pero también personal porque ella fue cuidadora ya que su madre tuvo la enfermedad que comenzó “muy joven”.

“Nos vimos con una situación muy abrupta en casa hace más de 20 años cuando había muchas menos herramientas que ahora. No existía la Ley de Dependencia, no había ayudas de ningún tipo, las asociaciones estaban empezando a construirse. Transitamos un camino de piedras intentando ver la luz. Francamente, lo pasamos mal. Por eso, cuando hablo, hablo con conocimiento de causa”.

Desde su punto de vista, “no podemos focalizar el cuidado como algo negativo; si no lo afrontamos bien desde el principio puede ser demoledor para nosotros” ya que se estará cuidando una persona diez o quince años “en el mejor de los casos.

Apoyo desde la infancia

Añadió que “la cultura del cuidado trasciende los lazos afectivos” e invitó a recordar que “todos los que estamos en esa sala hemos sido o seremos cuidados en algún momento de nuestras vidas. A mí, mis padres me enseñaron a hablar, caminar, usar los cubiertos... ¿cómo se me va a pasar por la cabeza que en el momento en el que ellos no pueden hacer algo yo no les puedo dar soporte?”.

En sus declaraciones, indicó que hay gente que señala que no es su tarea cuidar a los progenitores. “Nos tenemos que cuidar unos a otros”, respondió.

También señaló que las tareas del cuidado “no son exclusivas de una persona concreta sino que todos nos debemos involucrar en ellas”, incluso los niños pequeños. “Ellos sabrán cuidar si ven que los que estamos por arriba cuidamos, así creamos una sociedad generosa”, agregó.

Un libro para inculcar valores a los escolares de Primaria alrededor del alzhéimer

El libro “El círculo de la vida” (Ézaro) escrito por Ana Díaz Cortés nos presenta a una niña de nueve años de nombre Irene que ve cómo su abuela se muda a vivir con ella y su familia ya que no puede estar sola y tienen que cuidarla. Poco a poco la pequeña irá viendo cómo la abuela pasa de andar por sí misma a necesitar un andador así como una silla de ruedas, mientras empieza a olvidar cosas. Con el hilo de la historia, además, Ana Díaz va inculcando valores que propone trabajar en las familias como el devolver los cuidados; la corresponsabilidad (toda la familia cuida de la abuela), la integración (Carmen va al parque y el resto de familiares participa en las actividades) o el afrontamiento positivo (sentirse afortunados aunque la situación sea complicada). La historia transmite diferentes valores como el devolver los cuidados a los mayores que previamente nos atendieron; la corresponsabilidad de estas tareas entre los distintos familiares; la intergeneracionalidadimplicando en los cuidados desde a los niños hasta los mayores; además de la integración de la persona enferma en las actividades que realice la familia, como acudir al parque o participar en otras actividades de ocio. Por último, resalta el afrontamiento positivo. Esto último lo explica indicando que toda la familia está contenta de poder cuidar y de tener esta posibilidad. De esta manera, el libro va explicando que la bauela no es la misma de antes y cómo la familia se siente afortunada por poder cuidarla en su casa.