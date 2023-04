Zumo ecológico gallego, un producto artesanal con éxitos y piedras en el camino

Sentados en una tienda de productos gourmet con espacio gastronómico, llega a la mesa un zumo de manzana. Nada más catarlo, el sabor sorprende. No se parece en nada a ningún zumo probado anteriormente. En la etiqueta, se lee que fue elaborado en la Mariña lucense y que se llama Os Pícaros do Val do Ouro Zume de Mazá Ecolóxico. Varios meses después, en el mismo local volvemos a pedir el zumo. La dependienta nos responde que ya no trabajan con dicha marca pero que en su lugar comercializan uno de O Baixo Miño llamado Zumiño. El sabor es también delicioso.

Son dos ejemplos de marcas gallegas que han apostado o apuestan por convertir el zumo ecológico en un producto artesanal que huye del azúcar u otros edulcorantes añadidos y que trabajan con fruta gallega exprimida. Andaina, Caurelor o Terra de Baronceli son otras tres firmas en las coordenadas de este mercado. La lucha por lograr su hueco no es fácil en la competencia con los zumos industriales. Os Pícaros por ejemplo informaba el pasado mes de octubre en su Facebook: “Ata aquí chegamos”. Reconocían que sus productos habían tenido muy buena acogida pero que no podían perder dinero ya que se habían topado con desabastecimiento de vidrio por lo que no habían logrado las botellas suficientes para envasar la última producción. Además, se habían incrementado mucho los costes de la empresa transformadora anulando sus beneficios. Como resultado, optaron por aguardar este año para “repensar” el proyecto. Desde Quiroga (Lugo), la marca Caurelor también ha optado por dejar aparcados los zumos ecológicos de momento y seguir la vía de mermeladas y comercialización de castañas. “Es complicado competir con el zumo comercial de un euro o 50 céntimos. El zumo de calidad con fruta y sin azúcar tiene un precio elevado. Nos deberían apoyar más”, explica a FARO Daniel Arza, socio junto a su mujer en dicha marca. Quienes siguen en el camino luchando son Andaina, Terra de Baronceli y Zumiño. La segunda arrancó cinco años atrás con sus fincas ecológicas para elaborar mermeladas y salsas de tomate “lo más sanas posibles”, destacan. Medio litro, siete euros, y una respuesta a la infección de orina Después, viraron hacia los zumos, especialmente el de arándano. “Este al 100% en el mercado casi no existe. Lo que hacen las marcas grandes es comprar el arándano en polvo de importación, le añaden agua, azúcar y algunas incluso colorantes. El nuestro, en cambio, es un zumo espeso, obtenido directamente de la fruta. Además está pasteurizado. La gente lo toma normalmente para la infección de orina y además es antioxidante”, destaca Juan Estévez, gerente de Terra de Baronceli, afincada en la zona de Monterrei en Ourense. Advierte de que su producción es pequeña y no se destina a grandes superficies. Aún así, su distribuidor las ha logrado colocar en Canarias, Barcelona, Madrid o la Comunidad Valenciana. El futuro lo ven “negro. Estos son zumos que son como medicinas. La botella de medio litro de arándano se vende a siete euros. Si aplicáramos el incremento de costes debería costar diez euros pero no puedes subirlo tanto”, reconoce Juan Estévez, gerente de esta firma gallega quien destaca que “no nos quejamos porque todo lo que creamos lo vendemos”. Desde O Baixo Miño Por su parte, Zumiño ha sido la última en llegar. Los primeros pasos los dieron entre 2019 y 2020 aunque la apuesta más fuerte la realizaron la pasada temporada. En su oferta, zumo de manzana solo (los modelos Ámbar y Fento exprimen hasta cinco tipos diferentes de esta fruta); de manzana, remolacha, zanahoria y limón; en otro añaden a la manzana espirulina o jenjibre, entre otros ingredientes naturales. Sus productos se venden fuera de Galicia aunque los responsables de la firma expresan que “nos gustaría focalizarnos en el mercado gallego. Lo importante es dar continuidad al proyecto nuevo en nuestro entorno y comarca”. El zumo base de manzana lo podemos encontrar en internet a un precio de 4,95 euros la botella de 750 mililitros. Se puede adquirir en tiendas cooperativa, de km cero o de consumo consciente, así como en determinados ultramarinos que buscan tener producto gallego para diferenciarse, sin olvidar algunos puntos de restauración o panaderías. El CEO de Zumiño, Alejandro Tartaglione –de abuelo italiano– reconoce que “la cantinela es que es caro. Tenemos que darnos cuenta de que es un producto diferente, de aquí, una apuesta por la salud; renovamos el tejido agrícola tomando el testigo nuevas generaciones para quedarnos en el rural”. Reconoce que “la situación es difícil, con los costes cada vez más altos”. En su busca por simplificar procesos y reducir la huella de carbono intentan llevar a cabo todo el proceso desde sus intalaciones en O Rosal –donde tienen terrenos para los manzanos– y Tomiño. La mitad de la producción ya la realizan in situ; el otro 50% en otra empresa y municipio desplazando la materia prima hasta la sede de otra firma gallega de zumo ecológico, Andaina, cerca de Compostela. "Nos cuesta porque es un producto semiartesanal" Esta última elabora y comercializa zumos ecológicos dentro de las actividades de su centro especial de empleo. Este fue creado en 2017 bajo el paraguas de la asociación Andaina Pro Saúde Mental, que persigue la rehabilitación psicosocial para personas con problemas de salud mental. Su aventura en los zumos comenzó, no obstante, de la mano de la sidra. Como carecen de terrenos con árboles empezaron “gracias a donantes de manzana de la zona. En vez de prácticamente regalarla a una empresa nos la entregaron”, explica Francisco Salvado, administrador de la empresa. En estos momentos, venden zumo de manzana; manzana con arándano; pera con arándano –este último procedente de una finca de Dodro (A Coruña); y de zanahoria con manzana. En general son tiradas de 200 unidades a excepción del de manzana y manzana con arándano de los que comercializan un millar de botellas. Aunque carecen de cultivos, cinco personas más el director técnico de la asociación recolectan y mantienen los árboles. De momento, solo venden en Galicia en tiendas de productos gourmet y bio, algunas fruterías y bares aunque están intentando que su producto tenga salida foránea. “Nos cuesta porque es un producto semiartesanal. En precio no podemos competir con productos industriales. Pero lo que realmente nos importa es que en estos años hemos visto una evolución grande en todos los participantes a nivel de autoestima. Tener horarios es importante, tener trabajo también. Son usuarios de la asociación y los cambios realizados son grandes, les otorga más estabilidad emocional”, subraya Salvado.