La Semana Santa se ha convertido en una nueva oportunidad para poder disfrutar del típico ambiente festivo de Santiago y también para revivir tradiciones que no pueden faltar. A las procesiones que llenan de fervor las calles y plazas de la zona monumental compostelana se suma un amplio programa cultural y litúrgico que refuerza la oferta para estas minivacaciones primaverales en la capital gallega. Innumerables personas fueron testigos ayer de un espectáculo que, aunque novedoso en nuestros días, rememora una antiquísima tradición que hasta hace unas décadas formaba parte del día a día de la ciudad del Apóstol. Se trata del toque manual de las campanas de la Catedral. Desde que se recuperó a finales de diciembre del año pasado, la Asociación de Campaneiros de Galicia no ha dejado de sorprender con los diferentes conciertos de tañidos que ha ofrecido coincidiendo con grandes acontecimientos en el santuario jacobeo.

Ayer, con motivo de la celebración de la Misa de la Cena del Señor lo han vuelto a hacer. Sonaba el repique francés solemne al tiempo que en las plazas de las inmediaciones de la basílica se asistía con expectación a un espectáculo al que muy pocos están acostumbrados. Lo sabe bien José Andrés Barreiro, el presidente de la Asociación de Campaneiros de Galicia, quien empezó a interesarse por este arte durante una etapa de su vida en Valencia, donde hay mucha tradición.

“Tocamos o repite francés, pero cun ritmo que antigamente estaba reservado para as grandes solemnidades da Catedral”, explica Barreiro. EL CORREO GALLEGO -del mismo grupo editorial que FARO- ha podido acompañar al grupo de voluntarios que la tarde de este Jueves Santo subió a la torre sur de la Catedral para anunciar las celebraciones de la Pasión de Cristo. El repique francés para grandes solemnidades “recuperámolo o pasado 19 de marzo, con motivo da festa de San Xosé; e repetímolo o Domingo de Ramos”, explica el campanero, antes de ponerse manos a la obra. Señala que hacía muchos años que no se tocaba como tal. “A Escola Bereguela tocouno en 2015 con motivo da apertura da Porta Santa no Ano Santo da Misericordia, pero polo que sabemos nesa ocasión non estaba operativa a campá de Santiago el Mayor, que é a máis importante e a que condiciona o toque de todas as demáis”, indica Barreiro.

El toque en esta ocasión arrancó con el tañido de esta enorme campana, que pesa más de 3.500 kilos. Además, detalla que para este tipo de repique francés el badajo no solo golpea en un extremo de la estructura, sino que se balancea de un lado a otro, tañendo dos veces en cada movimiento. A estos campanazos le sigue la denominada campana Vacante, que golpea intercambiando tañidos con la de Santiago el Mayor. Y a la vez las siete campanas pequeñas que conforman el campanil le dan un plus de arte al repique: “Coas sete pequenas facemos toques a ritmo de muiñeira ou jota”, relata.

Con este repique del Jueves Santo las campanas de la Catedral no volverán a sonar hasta la Vigilia Pascual del Sábado de Gloria, cuando anunciarán la resurrección de Jesucristo. Como es habitual, hoy y mañana hasta el momento de la vigilia la basílica recurrirá a la carraca para convocar a los fieles a los distintos actos litúrgicos que se celebren. Del toque de la carraca, “que non ten maior ciencia, posto que non esixe unha técnica como as campás”, dice Barreiro, también se encargará la Asociación de Campaneiros.

José Andrés explica que las campanas le gustan “desde que teño memoria”, aunque fue en una estancia en Valencia cuando se enamoró por completo de este arte que se desprende principalmente de las iglesias. “En Valencia coñecín varias asociacións de campaneiros que me meteron o gusto no corpo e cando regresei a Galicia foi cando pensei en montar unha asociación con campaneiros de toda a comunidade”, relata. Así, el 21 de mayo de 2022 nació en el convento de San Antonio de Herbón, en Padrón, una entidad que en la que, además de disfrutar de esta afición, también se plantearon recuperar antiguos toques característicos de diferentes lugares de Galicia. “A Catedral de Santiago non ten campaneiro oficial desde que o deixou Ricardo Fandiño, polo que no mes de novembro do ano pasado contactamos co Cabido catedralicio para ver se había posibilidade de repicar as campás con motivo do peche da Porta Santa e a clausura do Año Santo compostelán”, señala.

Fue así como los campaneros de Galicia acudieron en primer lugar a conocer el estado de las campanas de la basílica. “Tiñamos que ver en primeiro lugar se os antigos badalos estaban en condicións para poder tocar, posto que desde que se automatizaron as campás perderon todo o uso. Para a nosa sorpresa estaban nun estado de conservación excelente e podíase tocar sen problema”, apunta el campanero.

Aunque el plan inicial era estrenarse en las torres de la Catedral en la clausura del jubileo, surgió una oportunidad para hacerlo antes. La declaración del arte de las campanas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, a principios de diciembre, supuso una gran alegría para la Asociación de Campaneiros de Galicia, que lo celebró repicando las campanas de la Catedral. Aquel día lo hicieron una hora antes de lo previsto, a las once, puesto que a las doce se celebraba la Misa del Peregrino. “Foi espectacular. Estamos moi contentos coa acollida do Cabido e de que nos deixara recuperar os antigos toques da Catedral”, concluye Barreiro.