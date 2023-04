Por lo tanto, el sol y el tiempo seco serán los protagonistas hasta el domingo, con alguna presencia de nubes medias y altas. El viento será escaso, predominando el nordeste en la costa atlántica para hoy y mañana. Las temperaturas serán más altas de lo habitual para esta época del año durante las tardes, y se espera que no haya precipitaciones durante la Semana Santa. En los próximos días se espera que los termómetros sigan en ascenso.

A los vigueses les cuesta muy poco llenar de vida el arenal de Samil. Solo necesitan un poco de sol y una temperatura agradable, por eso han sido cientos los vecinos que se han acercado este miércoles a la playa para disfrutar de un día de buen tiempo al aire libre. Los más atrevidos incluso han sacado el bañador y el bikini del armario y ya se han dado el primer chapuzón del año.

PREVISIÓN PARA EL JUEVES SANTO

Para mañana, Galicia seguirá bajo la influencia anticiclónica, lo que garantizará un día soleado. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero aumento mientras que las máximas permanecerán sin cambios. Los vientos serán flojos en el interior y moderados en la costa, soplando del nordeste.

Las temperaturas extremas previstas en las principales ciudades gallegas para mañana son: A Coruña 7° C de mínima y 18° C de máxima, Ferrol 6° C y 21° C, Lugo 4° C y 19° C, Ourense 5° C y 24° C, Pontevedra 8° C y 23° C, Santiago 8° C y 21° C, y Vigo 10° C y 23° C.