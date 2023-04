Os premios Follas Novas do Libro Galego xa teñen os seus finalistas para a mellor produción literaria e editorial en Galicia de 2022. As autoras e autores gañadores serán coñecidos en abril no Teatro Principal de Compostela o vindeiro 22 de abril.

Os galardóns están organizados pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, a Asociación Galega de Editoras e a Federación de Librarías de Galicia. Como finalistas á mellor obra xuvenil atopamos “A lebre mecánica”, de Ledicia Costas; “A ladroa da biblioteca de Meirás”, de Eva Mejuto; e “Que me pare o corazón se te esquezo”, de Andrea Maceiras. Ledicia Costas, colaboradora de FARO, é finalista tamén na sección de obra infantil con “O neno de lume”; mentres que Pedro Feijoo concorre ao premio ao libro de banda deseñada con “Pequena historia de Vigo”.