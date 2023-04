Voz e piano para reinterpretar a Martín Códax

“Catro visións contemporáneas sobre as cantigas de Martín Códax” é a publicación que onte presentaron a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, e o presidente de Asociación Galega de Compositores, Xosé Carlos Seráns, que recolle reinterpretacións para voz e piano das cantigas de amigos elaboradas por catro compositores galegos y que conta con Alejo Amoedo como coordinador deste proxecto que en outubro completarase cunha xornada sobre Martín Códax e a literatura medieval, e cun concerto no que se poderán escoitar estas novas composicións.

“Escoller a Martín Códax é tamén unha homenaxe á música, que é unha das seccións máis destacadas desta academia”, indica Manuel Quintana Martelo, presidente da Real Academia Galega de Belas Artes, impulsora da celebración do Día das Artes, que se celebra hoxe.

Na véspera do #DíadasArtesGalegas, dedicado a #MartínCódax presentamos “Catro visións contemporáneas sobre as cantigas de Martín Codax”, na que os compositores María Mendoza, Gloria Rodríguez, Mario Diz e Arsenio Keilin reinterpretan as cantigas de amigo.https://t.co/RAiMPJPIn8 pic.twitter.com/lhb9aGLNNX — Consello da Cultura Galega (@consellocultura) 31 de marzo de 2023

A publicación (xa dispoñible para a súa descarga) contén catro partituras en versión para voz e piano sobre as sete cantigas de amigo. “Esta publicación contribúe a homenaxear a Martín Códax, axuda a tomar conciencia das cantigas de amigo, permite pór o foco na capacidade de renovación e proxección da súa música para compositores, intérpretes e oíntes e xera e enriquece o patrimonio con catro versións que quedan á disposición de intérpretes e da cidadanía”, indicou, pola súa banda, Alejo Amoedo.

Partituras

No traballo de edición, que contou co asesoramento de Joám Trilho, recóllense as anotacións musicais e as partituras creadas para a ocasión por catro compositores elixidos por sorteo: María Mendoza (Oviedo, 1975), afincada en Galicia dende 2002; Gloria Rodríguez (Vigo, 1976), Mario Diz (Poio, 1981) e Arsenio Keilin (A Coruña, 2003).

María Mendoza (Oviedo, 1975) está afincada en Galicia dende o 2002. É pianista, compositora e docente, e forma parte da Asociación Galega de Compositores. A súa obra foi interpretada tanto nacional como internacionalmente. É compositora para series e curtas de animación emitidas e premiadas en todo o mundo e tamén compuxo o repertorio da gala dos XXI Premios Mestre Mateo (2023). Foi galardoada en varios concursos nacionais e internacionais. Os seus discos, Intro (2016), Nova (2017) e Cronos (2020), editados pola discográfica Arteficción, poden escoitarse en todas as plataformas dixitais e nos seus concertos en directo.

Mario Diz (Pontevedra, 1980) é discípulo do mestre Antón García Abril e desenvolve a súa traxectoria profesional entre a docencia na área de Didáctica da Expresión Musical da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela e a dirección da Orquestra desta universidade. Realizou pezas por encarga de diferentes institucións e agrupacións musicais, entre as que salientan as Tres pezas para banda, Wo0men (piano e orquestra), Es gibt dich (cuarteto de corda) e Todos os nenos soñan (mezzo, viola e arpa). Publicou a metodoloxía Mi primer violín, con composicións orixinais, ademais de diversos textos didácticos e artigos de impacto. É membro da Asociación Galega de Compositores.

Gloria Rodríguez (Vigo, 1972) realizou estudos superiores de solfexo, piano, música de cámara e composicións nos conservatorios superiores de Vigo e Barcelona. Ampliou os seus estudos de composición con José Luis de Delás e con Albert Sardà. Estreou unhas corenta composicións, retransmitidas por Radio Nacional de España, Radio Voz e Rádio e Televisão de Portugal. As súa obras foron editadas por Periferia Sheet Music, Dos Acordes e o Consello da Cultura Galega. Forma parte da Asociación Galega de Compositores e da Asociación de Mujeres en la Música. Actualmente é docente de Linguaxe Musical no Conservatorio Profesional de Música de Vigo.

Arsenio Keikin (A Coruña, 2003) comezou os seus estudos de piano coa súa nai, María Keilin, e os de violonchelo co seu pai, Iliá Keilin. Nos anos 2014 e 2015 participou no Concurso de Corda Cidade de Vigo e gañou os segundos premios na categoría ata os doce anos de idade. Dende 2012 ata 2018 foi membro da Orquestra Infantil da Sinfónica de Galicia. En 2019 rematou os estudos no Conservatorio Profesional da Coruña nas especialidades de piano e violonchelo. Dende 2022 é membro da Asociación Galega de Compositores. Na actualidade exerce de pianista acompañante na Escola Municipal de Danza da Coruña.

O descubrimento do pergamiño que contén as cantigas de amigo de Martín Códax en 1914, por parte do libreiro Pedro Vindel, marcou un fito na historia da música. O documento, que tomou o nome do seu descubridor, consérvase na Morgan Library de Nova York.

