Coincidindo co inicio da campaña para a presentación da Declaración da Renda, as ONG galegas do sector social representadas por EAPN Galicia (Rede Galega de Loita contra a Pobreza), a Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia (POIG) e Cermi Galicia (Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade) pediron onte na Praza da Quintana a colaboración da cidadanía para que marque o recadro 106 de “Actividades de Interese Xeral consideradas de Interese Social”, coñecido como “X Solidaria”.