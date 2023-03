“Contra las cuotas ha habido muchas campañas en contra, pero son eficaces”

La catedrática de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM fue la encargada ayer de impartir la ponencia inaugural del III Encuentro Nacional sobre Políticas Públicas, organizado en el Castillo de Soutomaior por la Escuela María Vinyals de la Deputación de Pontevedra.

–En su ponencia deja un mensaje de esperanza, pese al largo camino que queda por recorrer.

–Hay muchas cosas que hacer, tenemos que seguir trabajando. Tiene todo el sentido trabajar en la igualdad entre los hombres y mujeres, pero para que nos ayude en la perspectiva de lo que podemos conseguir, también hay que conocer lo que han conseguido las mujeres de la generación anterior, y es fantástico, porque venimos de una tradición, de una sociedad, en la que las mujeres no tenían ningún derecho. Durante la dictadura de Franco volvimos a esas ideas de la superioridad masculina refrendada por las leyes. Eso se acabó con la Transición, en la Constitución se pusieron las bases de la igualdad y, poco a poco, hemos ido consiguiendo, cambios y reformas legales que han hecho realidad esos principios, pero yo creo que el avance, en general, de la situación social de las mujeres en España ha sido formidable. Ahora, que tenemos mucho pendiente, por supuesto.

–Habla también de los acuerdos de Pekín de 1995, donde se aprobaron importantes acuerdos para la mujer que hoy sostiene que no serían tan fáciles de aprobar.

–No. Decir a nivel internacional que los derechos de las mujeres son Derechos Humanos y que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres hay que respetarlos es algo que en nuestro país lo tenemos aceptado, pero la mayoría de las mujeres del mundo no tienen esos derechos. Con estos acuerdos la ONU dio un impulso hacia la igualdad muy potente, pero creo que ahora sería muy difícil repetir esos acuerdos.

–En muchos países muchos derechos todavía son utópicos.

–Es cierto que en Europa el cambio ha sido muy profundo y muy positivo, pero hay que pensar en muchos países africanos, en Irán, Afganistán, donde la educación de las niñas, por ejemplo, todavía es un tema por el que luchar.

–Y en los países desarrollados, ¿cuáles son ahora los puntos básicos por los que luchar?

–Además del tema de la violencia, otro tema muy importante es el de la corresponsabilidad de todos los temas familiares, de los temas del cuidado. El cuidado, si se reparte, lastra menos el tiempo y las posibles ocupaciones de las personas. Pero, si recae solo en las mujeres, frena su carrera profesional, les impide tener tiempo libre... El reparto del cuidado es el tema más importante ahora en relación a las oportunidades laborales de los hombres y de las mujeres.

–Aquí sigue habiendo todavía muchas diferencias en el ámbito político y en el de las empresas.

–A nivel político, como influyen muchas cuestiones democráticas, se ha avanzado más y hay más mujeres en puestos de responsabiliad, de poder. En España tenemos ministras y vicepresidentas del Gobierno, algo impensable hace 30 o 40 años; pero las empresas se ven menos obligadas. Hay que hablarles en términos económicos y aquí el ejemplo más significativo es Noruega, pionero en obligar por ley a que hubiera un equilibrio entre hombres y mujeres en la dirección de las grandes empresas, y tiene unos resultados económicos formidables, ejemplar en su desarrollo y en sus políticas sociales. Los resultados económicos de la integración de las mujeres en las empresas y en los organismos públicos son positivos y hay numerosos estudios que lo acreditan.

–¿Qué es el “efecto Calas”?

–Con las cuotas femeninas ha habido muchas campañas en contra, pero realmente son eficaces y no destruyen la excelencia. Hablo del “efecto Calas” pensando en esas profesiones en las que obligatoriamente existen las cuotas, como el teatro, el cine o la canción. No podías subir el telón de un escenario sin tener la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Y no se elegían a las más torpes, ha habido cantantes excelentes como María Calas o artistas de primera como Madona. ¿Por qué en otras profesiones no ha habido excelencia de mujeres? Porque no las han dejado entrar. Porque les cerraban los caminos, porque no existían cuotas. Entre cantantes y artistas de cine ha habido cuotas estructurales durante mucho tiempo y han funcionado.

–El feminismo, dice, ha liderado una revolución pacífica.

–No ha sido violenta, pero tampoco silenciosa. Tiene esa originalidad, de haber sido una revolución pacífica y es algo muy de valorar, porque la mayoría de las revoluciones mundiales, que ha habido muchas en el siglo XX, han sido muy cruentas, violentas.

–¿Qué piensa de esa división que existe en el feminismo a raíz de cuestiones como por ejemplo la Ley Trans?

–Yo creo que ahora hay una división que espero que se supere. Es verdad que hay una serie de temas que son importantes para la sociedad, pero que no son una cuestión de igualdad de género. Yo creo que es un tema que hay que valorar, respetar, darles derechos a esta minoría de personas que no se sienten cómodas en el sexo asignado cuando han sido identificadas al nacer, pero eso no tiene por qué hacer olvidar que socialmente somos hombres y hay toda una tradición de discriminación de las mujeres que hay que seguir combatiendo.

–¿Y lastra mucho esta división?

–Siempre en el mundo feminista los hombres y las mujeres que han luchado por los derechos de las mujeres han tenido muchos conflictos, opiniones divergentes, pero nos ha unido siempre la búsqueda de los derechos de las mujeres, porque eso es el feminismo. Yo creo que eso terminará emergiendo, por encima de las diferencias que existen.

