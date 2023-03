Cabanas: “En la tumba de Tutankamón podría estar también la de Nefertiti”

“El setenta por ciento de los hallazgos del Antiguo Egipcio están aún por descubrir”, afirmó ayer Antonio Cabanas, escritor y egiptólogo canario de ascendencia gallega, que ayer presentó en el Club FARO “El sueño de Tutankhamón” (Ediciones B), una novela que nos sumerge en el convulso Egipto del siglo XIV a. C. Figuras como el faraón Akenatón, Horemheb y la poderosa Nefertiti desfilan por las páginas de esta obra, que también nos descubren las intrigas fraguadas a la sombra del faraón, los secretos guardados en las tumbas, cómo era la vida de quienes las construían y el alcance de las maldiciones de los dioses.

Cabanas presenta en esta novela al hombre oculto tras el gran enigma histórico que es Tutankamón, a quien llamaban Tut, a través de su amistad con Nehebkau, un humilde pescador que posee el don de atraer a las cobras y encantarlas con su sola presencia, y que sirve de hilo conductor a la historia y de guía por el Antiguo Egipto.

Pero además, plasma la teoría del egiptólogo británico Nicholas Reeves, que sostiene que la tumba de Tutankamón podría ser una parte de la construida para otro. “Se han hallado dos dinteles detrás de los cuales podría estar la tumba de su madrastra, la reina Nefertiti, una mujer con una capacidad capacidad política muy por encima de su inmensa belleza”, afirmó.

Entre las razones que esgrime Reeves, y también el escritor canario, está la propia humildad de su tumba, impropia de un faraón, pero también que Tutankamón estaba construyéndose su propia cámara funeraria en otra zona del Valle de los Reyes y que el 80% de los objetos que forman su ajuar funerario no pertenecen al niño faraón. “Hay objetos que pertenecían a su padre y también piezas que tienen grabado el nombre de Nefertiti”, añadió.

Cabanas también reivindicó la figura del arqueólogo que la descubrió en 1922, el británico Howard Carter, injustamente olvidado por no ser egiptólogo. “Fue un gigante de su tiempo, aunque las instituciones no reconocieron el valor de su hallazgo porque no era académico, sino pintor de acuarelas. Llegó a Egipto a pintar las estelas de un templo y ya no se marchó. Aprendió arqueología y, al final, descubrió lo que todo arqueólogo hubiera querido descubrir”, explicó.

Tampoco se le perdonó que diera la exclusiva del hallazgo al diario “The Times”, lo que conllevó una campaña por parte de los otros periódicos que desembocó, tras la muerte de Lord Carnarvon, en la ‘maldición de la tumba’, que aseguraba que todo el que se acercara a ella moriría. “Se desató toda una histeria en torno a esto”, comentó durante la conversación que mantuvo en el museo MARCO con el periodista de Onda Cero Rubén Rey.

Según Cabanas, el hecho de que los egipcios no divulgaron sus conocimientos ha favorecido todo el misticismo que rodea a esta civilización y ha dado lugar a teorías asombrosas, como las que atribuyen. “Al contrario que los griegos, que revelaron al mundo todo su conocimiento, los egipcios lo mantuvieron guardado en en los templos porque creían que venía de los dioses y que tenían que salvaguardarlo”, comentó.

Fue, aseguró, una civilización adelantada no solo en la arquitectura y medicina, sino también en el plano social. “Hasta la llegada del sufragio femenino, la mujer egipcia estaba muy por encima en derechos que las que vinieron después. La mujer egipcia era dueña de su persona, podía divorciarse, por ejemplo, y luego había un gran respeto hacia ella porque en cierto modo el matriarcado, las grandes diosas, eran las que tenían la magia, eran las que daban la vida”, comentó el escritor.

En cuanto a los sentimientos, aseguró que, como el hombre actual, se movían por la ambición y el amor, pero, sobre todo, por el poder. “El ser humano no ha cambiado; siempre han cambiado los tiempos”, sostuvo.

Un faraón con limitaciones físicas y corazón de león

“El sueño de Tutankhamón” es, como su título indica, la historia de un sueño, no solo el de un faraón sino también el de toda una dinastía que se acerca a su ocaso. “Hablar sobre Tutankhamón no es sencillo –afirmóAntonio Cabanas–. Sobre él se han escrito innumerables obras, aunque su persona continúe envuelta en el misterio”. Precisamente este misterio es el que hace de él una de las figuras histórticas que más fascinación despiertan. No se sabe cómo era, cómo fue su reinado ni hasta qué punto fue manejado por los poderes fácticos.

Recordó que, de los 5.398 objetos hallados en su tumba, no existe ni un solo documento que hable de Tutankamón niño, de cuál pudo ser su personalidad o su vida privada.Ni siquiera se sabe el nombre de su madre, que según los análisis de ADN era medio hermana de su padre. “La historia está viva y esto es maravilloso”, comentó. Sin embargo, el estudio de objetos de su ajuar funerario y las nuevas técnicas empleadas por los investigadores han arrojado una nueva luz sobre su reinado, que siempre había sido calificado de insignificante. Ahora se le reconoce su importancia: el faraón niño consiguió devolver el pulso a un país sumido en el caos.. “Con él finaliza la denominada ‘época Amarna’, un periodo de la historia fascinante’”, apuntó. Tutankamón, que murió con 18 años, fue entronizado tras un acuerdo entre el general Horemheb y el canciller Ay, los dos hombres fuertes del Estado, con el fin de devolver la estabilidad al país después del reinado convulso de Akenatón, y que gobernaron Egipto en la sombra.

Hoy sabemos que Tutankamón era un buen arquero, que sentía pasión por los caballos y por la caza en los marjales y que, más allá de sus limitaciones físicas, en él rugía “el corazón de un león”, dijo el escritor. Sin embargo, aún quedan muchos detalles sobre él que son, y tal siempre sean un misterio, como la causa de su muerte.