Cientos de miles de personas han solicitado ya la nueva ayuda de 200 euros puesta en marcha este año por el Gobierno. Un apoyo económico que tiene como objetivo aliviar la cesta de la compra y proteger a los colectivos más vulnerables. Por ello, son muchos los ciudadanos que están pendientes de si se la han concedido o no. Y Hacienda ha lanzado un mensaje que, a priori, tiene poco de tranquilizador para las familias que necesitan este apoyo económico.

El estado de la tramitación de la ayuda se puede verificar accediendo al apartado de "Consulta de solicitudes presentadas" a través de la web de la Agencia Tributaria. Una vez que los ciudadanos se identifican, pueden comprobar el estado de su solicitud y también, por ejemplo, descargar el justificante de la misma. Pero también hay un apartado de observaciones que ha comenzado a crear confusión y e intranquilizar a muchos ciudadanos por el mensaje que ha comenzado a aparecer en esta casilla.

Desde el lunes, las personas que han pedido la nueva ayuda de 200 euros y entran a verificar su estado se están topando en la columna de observaciones la siguiente advertencia: "Si durante el ejercicio 2022 NO realizó una actividad por cuenta propia o ajena por la cual hubiese estado dada de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, o NO hubiese percibido una prestación o subsidio por desempleo, No tiene derecho a percibir esta ayuda".

Al tratarse del apartado en el que los ciudadanos pueden consultar el estado de su expediente (no el paso previo a solicitar la ayuda) son muchos los que nada más ver este mensaje lo primero que han pensado es que la ayuda de 200 euros le ha sido denegada; incluso pese a estar seguros de que cumplen los requisitos para recibirla y que su solicitud fue presentada de forma adecuada.

Al parecer, este mensaje ha sido generado de forma automática independientemente de si se cumplen o no los requisitos. Con lo que, pese a lo que muchos ciudadanos están pensando al consultar el estado de su expediente y ver este mensaje en su solicitud, no quiere decir que la ayuda ha sido todavía aceptada o denegada.

El plazo para solicitar esta ayuda se abrió el pasado 15 de febrero y finaliza el 31 de marzo.