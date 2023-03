Suárez: “Para Sorolla Galicia era lo más difícil de pintar por cómo cambiaba todo”

Para Sorolla el paisaje de Castilla era “abrumador por la planicie”, lo explicó ayer en Club FARO el periodista y escritor César Suárez que también se refirió a nuestra tierra. “Para el pintor, Galicia era el país más difícil para pintar por la variedad y facilidad con lo que todo cambia”, señaló recordando cómo en 1915 plasmó una romería en Vilagarcía de Arousa.

Suárez también se refirió a la presencia de Galicia y otras comunidades con su pincel en la Hispanic Society en la llamada “Sala Sorolla: Visión de España”.

“Es un panel entero,una tela con 60 metros de largo por tres y medio de largo. Cuando la está pintando dice que le costará la vida”, por el esfuerzo realizado, detalló el conferenciante que fue presentado por Patricia Sánchez.

César Suárez presentó el libro “Cómo cambia tu vida con Sorolla” (Lumen). En el arranque destacó que fue un pintor “muy famoso en su época”. De él, le llamó la atención”su popularidad a día de hoy” ya que la gente puede identificar sus cuadros.

También hizo alusión a sus primeros años refiriéndose a ellos como una “vida difícil” ya que quedó huérfano a los dos años. Aún así desde su juventud tuvo claro que quería “triunfar”, lo que finalmente logró. “Él se hizo millonario, se hizo rico”, subrayó ya que era requerido por las mujeres de clase alta para retratos, pero también por los intelectuales más destacados del momento, trascendiendo su nombre y obra más allá de España, a París o Nueva York, por ejemplo.

Respecto a su relación con escritores o filósofos, el conferenciante señaló que “Sorolla no se sentía a gusto en los círculos intelectuales”. De hecho, prefería pasar sus tiempos de ocio con su familia y amistades reales disfrutando de una paella.

No obstante, él retrató a eminencias de la época como Galdós, Unamuno, Pío Baroja, Machado, Giner de los Ríos o la gallega Concepción Arenal. Suárez recordó que en sus memorias Baroja escribió sobre el momento en el que el pintor levantino lo retrató señalando que era huraño ya que le sirvieron el café con azúcar para que no consumiera más. No obstante, recordó que Baroja siempre se movía entre la ficción y lo real en sus comentarios por lo que este hay que tener cuidado con tomarlo al pie de la letra.

En sus disertaciones también hizo referencia a la relación con las figuras de la Generación del 98 y el antagonismo entre estos dos bloques. Por un lado, Sorolla representaba la luz, la alegría de vivir en la España del momento; mientras que los literatos del movimiento literario fijaron su pluma en lo oscuro, la decadencia y aquello que debía cambiar en la sociedad española de aquella para entrar en la modernidad. “Los escritores del 98 no entendían cómo Sorolla podía pintar España con esa alegría”, indicó.

En este punto, el conferenciante destacó el “afán optimista” del artista mediterráneo, caracterizado por sus cuadros con fuerte luz, escenas amables, bellas como los retratos que realizaba a su mujer, su musa.

A lo largo de la conferencia, recordó varios cuadros del artista español como “Triste herencia”. Sobre el mismo comentó las palabras que el propio Sorolla realizó sobre el traballo en esta pintura señalando que “sufrió tanto con este cuadro que no quiso pintar un cuadro triste en su vida”.

En esa pintura, vemos a niños en la playa que se ayudan de un bastón para acceder al agua o mantener en pie con la ayuda de un religioso que los acompaña en su salida a la playa. Explicó el periodista y escritor que seguramente se trataba de hijos de sifilíticos.

Exposiciones especiales en el Año Sorolla en España y una sombra de huelga en EEUU

La programación oficial del Año Sorolla tiene en Madrid y la Comunitat Valenciana, de la que era originario el pintor, sus ejes. El Palacio Real de Madrid acoge hasta el próximo 30 de junio la exposición “Sorolla a través de la luz”, con obras originales, cuadros inéditos y algunas obras maestras.

Además ofrece una experiencia sensorial y realidad virtual desarrollada con la tecnología más avanzada y el máximo rigor científico.

Todo esto sumergirá al visitante en un espectáculo de imágenes en movimiento y sonidos que amplían e intensifican el efecto sensorial de su pintura y permiten viajar hasta la época del pintor. Después de Madrid, pasará a Valencia y posteriormente a Dallas (Estados Unidos).

Con respecto a EEUU, el año Sorolla en Nueva York parece peligrar por una huelga indefinida de trabajadores a partir del lunes en la Hispanic Society (que alberga la colección del pintor en EEUU), unos días antes de su esperada reapertura prevista para el 6 de abril después de seis años de remodelaciones millonarias, según informa EFE.

Los trabajadores de la Hispanic, que se unieron en 2021 al sindicato United Automobile Workers, presente en otros museos de la ciudad, llevan más de un año negociando un contrato pero, al no lograr un acuerdo con la dirección, han aprobado esa huelga, según medios especializados.

La medida ha sido respaldada por un 78 % de los empleados sindicalizados, un equipo “pequeño y dedicado” que ha afrontado escasez de mano de obra y condiciones “díficiles”, y que describe el contrato ofrecido por la empresa como “verdaderamente insostenible”.