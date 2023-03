Talento gallego para llevar a ‘podcast’ un ‘bestseller’ de Dolores Redondo

La directora y guionista gallega de cine Paula Cons –que arrasó en Netflix con su serie documental “¿Dónde está Marta?”– recibió de mano de Amazon un reto: convertir la novela “Todo esto te daré” en podcast con ficción sonora para la plataforma Audible.

En su biblioteca de más de 90.000 audiolibros, nos encontramos ya con la novela con la que Dolores Redondo logró el premio Planeta 2016. En esta ocasión, la cineasta coruñesa contó con el guion de Ana Soler, agente de Redondo.

No se trata de un audiolibro con una sola voz narradora, sino que al tratarse de una ficción sonora se presentan efectos de audio, varios actores (alrededor de una decena) y música de Guadi Galego.

“Audiolibros se realizan muchos en Galicia, con un solo narrador; pero ficciones sonoras, hay algunas, aunque creo que esta se encuentra entre las más ambiciosas de momento”, opina Cons.

“Empezamos –explica– a montar el casting desde Galicia con Conchi Iglesias como si fuera una serie. Todos los actores dijeron que sí. Me empeñé en hacer las cosas como se hacen en ficción, ensayando, hablando mucho de los personajes y de su evolución, así como de las secuencias”.

La grabación tuvo lugar durante una semana en el estudio A Ponte, cerca de Compostela, en un espacio campestre y una vivienda de madera y piedra. “El libro es un canto a la Ribeira Sacra, en un escenario rural, por lo que parecía muy acorde”, añade la directora que procuró grabar con los actores a la vez.

Los protagonistas son Manuel y Nogueira. El primero, interpretado por Víctor Duplá –el santanderino que daba vida al agente Romero en “Fariña”–; y el segundo por Carlos Blanco. Completan el elenco Xosé Manuel Esperante, María Costas, Ana Santos,Toño Casais, Fede Pérez, Marta Larralde y Xavier Estévez, entre otros.

Mientras se rodaba con los intérpretes, parte del equipo de rodaje marchaba a grabar efectos como campanas en una iglesia, el sonido de la lluvia o las conversaciones en gallego en un bar.

La realizadora también destaca el peso del gallego en esta obra: “Me dejaron tocar los diálogos para llevarlos a una gramática gallega; metimos frases en gallego que no estaban en la novela y a todo el mundo le pareció estupendo. Cuando Guadi me hizo la canción, le dimos muchas vueltas. Yo propuse una parte en gallego y otra en castellano. Amazon podría haberme dicho que no; pero para nada. Todos los capítulos se abren con el tema y el párrafo elegido está en gallego”.

Se trata de un tema que habla del amor sin rencor en una historia de investigación de una muerte, de familias que no aceptan a su hijo homosexual y de descubrir que no conocías a quien amabas.

Carta blanca para innovar

“Es una historia muy trepidante. Desde Audible, me dijeron que contrataban a una directora de cine porque querían cosas nuevas ya que este es un mundo por descubrir. Me dieron carta blanca. Entonces, exprimiendo la cabeza se me ocurrió crear efectos cuando se entra en la cabeza del protagonismo mientras le dan una noticia; jugar con sus emociones, con los latidos... Eso fue surgiendo llevándome al límite de la creatividad”, señala la cineasta.

Cons recuerda cómo un día Dolores Redondo acudió al rodaje y comentaron el trabajo. “En el comienzo, ya nos habían dicho a la hora de elegir a los personajes que Carlos Blanco era amante de ese personaje y que a él le encantaría ser Nogueira. Me pareció un lujo. Él es el personaje; se sale. Dolores Redondo es muy generosa y decía que cuando surgen adaptaciones de su obra es como cuando alguien entra a decorarte la casa; no va a hacerlo cómo lo harías tú. Creo que se quedó tranquila con el enfoque”, rememora Cons.