“Cuidado J.K. Rowling que te estoy mordiendo la colita”

Solo tiene 22 años y ya ha conseguido ser la autora más vendida en el ámbito juvenil en 2022 después de Harry Potter. La mallorquina Joana Marcús es además una de las escritoras más reconocidas en la plataforma de lectura Wattpad, donde ya ha conseguido dos premios. Ayer firmaba por primera vez ejemplares en Galicia, y lo hacía en Santiago, con motivo de la presentación de su obra Tres meses, la tercera de la saga Meses a tu lado.

–Es tu primera vez firmando en Galicia y te estrenas en Santiago. ¿Has podido ver la ciudad?

–Estuve en Galicia como turista el verano pasado con unas amigas que son de aquí y que me enseñaron Ourense, pero como escritora es la primera vez. Santiago es mi estreno, mi gran première en Galicia. Todavía no he visto nada porque llegué el jueves a las 11.30 y estaba lloviendo, y yo con la maleta cuesta arriba... He llegado cero preparada, isleña interior, sin botas, ni chaqueta, ni nada.

–¿Qué te parece que te comparen con J.K. Rowling?

–Harry Potter fue el primer libro que leí entero. Me diagnosticaron dislexia y le recomendaron a mis padres que al menos leyese 20 minutos al día. Mi tía me regaló Harry Potter y fue el primero que me enganchó porque dentro de la categoría infantil sentí que no me hablaba como a una niña pequeña. Estar justo detrás de la autora me parece un poco ‘cuidado J.K. que te estoy mordiendo la colita’ (bromea). Es curioso haber pasado del punto del primer libro que leí a estar justo a su lado... Creo que todavía no lo he llegado a asumir.

–¿Por qué sentiste la necesidad de narrar los libros Antes de diciembre y Después de diciembre desde el punto de vista de Jack Ross?

–Creo que es muy interesante narrar con Jack porque los otros dos tienen el punto de vista de Jen y aunque sean compatibles son muy diferentes entre sí. Con Jen cuando narras tienes que pararte mucho en los silencios, en las miradas... Ella le da mucha importancia a los pequeños gestos. Pero Jack es todo lo contrario, para él lo importante es lo que se dice, no lo que se calla. Como escritora es muy fascinante porque es contar lo mismo pero desde una perspectiva de alguien que no es el narrador principal. Es como un reto y lo disfruté mucho.

–Luces de febrero es el cuarto libro de la saga. De momento está en Wattpad. ¿Estará disponible en papel?

–Lo sé pero no puedo decirlo porque se enfadan conmigo. De momento está terminada la primera versión. Yo escribo todo seguido, no analizo, pero luego lo releo dos o tres veces muy al detalle. En Wattpad pongo la primera versión, pero después cuando las voy publicando las voy cambiando. Es un proceso mucho más perfeccionista. La que está terminada es un borrador.

–Tres meses también está en Wattpad, al igual que tus anteriores publicaciones, no obstante, tus fans optan por leerlas igualmente en papel. ¿Es la mejor demostración de que el formato físico sigue vivo entre la juventud?

–Sí, totalmente. Creo que los jóvenes tienen un sentido de pertenencia muy especial cuando algo sale en papel. Cuando está en internet, aunque te guste mucho, no tienes la misma sensación de que es tuyo como la tienes cuando llega a tu casa, lo tienes en tus manos y lo tocas. Además cuando algo nace en internet y estás ahí desde el principio del proceso, al verlo en papel te sientes parte de ese logro.

–Escribes varias historias a la vez. ¿Cómo lo consigues?

–La dislexia en mi caso lo que provoca es que tenga muchas ideas y necesite soltarlas de alguna forma. A veces me da la sensación de que pienso más rápido de lo que hablo. De hecho a veces me cuesta como hilar las ideas sin que se me acumulen y que la otra persona me entienda. Entonces cuando te pasa esto y tienes varias historias, tu cerebro necesita saltar de una otra porque si se cansa de una, tiene alternativa. Y por eso soy incapaz de escribir solo una, porque siento que me aburriría, me quedaría bloqueada.

–¿Cómo te gestionas para escribir y a la vez estudiar Psicología?

–Tengo como unos horarios muy específicos ya por costumbre. Por la mañana suelo estudiar porque estoy un poco más centrada y tengo la cabeza más despejada y sé que sería incapaz de escribir. Mi cerebro ya me dice que es la hora de repasar apuntes. Luego por la tarde al contrario, solo puedo escribir. Me he acostumbrado así. Tengo ahora el pequeño problema de que solo he podido coger dos asignaturas de cada semestre porque las otras tienen prácticas y tuve que escoger entre irme de viaje con los libros o bien hacerlas ya.

Tres meses Joana Marcús

Montena, 2023, 384 págs.

–¿Eres de las que hace un esquema previo?

–He intentado varias veces hacer un esquema previo, pero a mí me gusta ir a la aventura y ver qué sale. Me encanta porque eres como el lector de tu propia historia. Nunca sabes muy bien a dónde te van a llevar tus personajes porque igual la idea que tenías al principio va variando un montón.

–¿Alguna vez te da miedo perder la inspiración? ¿O es algo que no te planteas?

–Creo que es lo único que no me da miedo, la única seguridad que tengo ahora mismo en mi vida. Igual algún día estoy delante de un Word publicando y tiene una visita, que es de mi madre. Puede pasar, pero sé que seguiré escribiendo porque necesito sacar estas historias que viven en mi interior. Si se me quedan revoloteando en la cabeza, por las noches no puedo dormir porque sigo pensando. Me salen muchas ideas escuchando canciones aunque no tengan nada que ver con las letras. El ritmo me hace imaginarme escenas porque mi cabeza es muy visual y veo las secuencias como en una película. Así que mientras no se acabe la música...

–¿Te has sentido cuestionada alguna vez por ser mujer y hacer literatura juvenil?

–Es verdad que siendo tan joven y escribiendo para un público que se piensa que es joven, aunque la novela juvenil está catalogada así por la edad de los protagonistas, tienes muchos encuentros un poco raros. Sientes que no te dan el lugar que tendrías si fueses una persona un poco más mayor haciendo un género más consolidado en el país. Pero creo que la gente no es consciente de los prejuicios que tiene, por lo que sabes que no es algo personal. Simplemente les han criado con la idea de que esa literatura no es tan importante.

–Eres un referente de éxito para una generación que mira al futuro con recelo. Que estés consiguiendo tu sueño es, desde luego, un soplo de esperanza para todos ellos. ¿Qué les dirías a quienes quieren triunfar en profesiones como la tuya?

–Lo que les diría es que si tienes claro lo que quieres hacer ve a por ello, pero siempre ten un plan b. Porque es muy bonito soñar, y pensar en todas las cosas que quieres hacer pero, y aunque mi consejo suene un poco deprimente, nunca sabes a dónde te va a llevar la vida. Aunque llegues al punto de poder dedicarte a lo que te gusta hay que tener un camino extra. Por eso yo sigo estudiando, porque no sé dónde estaré el día de mañana.