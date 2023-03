El mal dormir se extiende

“Hay algo vergonzoso en no dormir bien, sobre todo en la vida adulta. Es como si siguieses enganchado a ritmos de la adolescencia”, le dijo el escritor David Jiménez Torres al periodista Juan Cruz en una entrevista a “El Periódico de España” –del mismo grupo editorial que FARO– sobre su libro “El mal dormir”, basado en su propia experiencia. Según recuerda la Sociedad Española de Neurología (SEN) con motivo del Día Mundial del Sueño, que se conmemora hoy, casi la mitad (el 48%) de la población adulta española y la cuarta parte (el 25%) de la población infantil, esa realidad, la de no tener un sueño reparador, se extiende.

“Siento que mi cerebro no empieza a estar despierto hasta bien entrada la mañana. Y esa es una de las sensaciones del mal dormir. Para mí despertar es el momento en que empiezo a sentirme en pleno uso de mis facultades, y eso no ocurre al levantarme”, confesaba Jiménez Torres, maldurmiente crónico. Como él, más de 12 millones de españoles no descansan de forma adecuada, casi un tercio (32%) se despierta con la sensación de no haber tenido un sueño reparador y más 4 millones padecen algún tipo de trastorno del sueño crónico y grave. Sin embargo, menos de un tercio de las personas que padecen trastornos del sueño buscan ayuda profesional, lo cual puede tener serias consecuencias para su salud.

“Dormir mal se ha relacionado con un mayor riesgo de obesidad, diabetes y con mortalidad prematura. Conocemos también que se produce una peor respuesta inmunitaria, creando una mayor susceptibilidad a las infecciones”, subraya Ana Fernández Arcos, coordinadora del Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y Sueño de la SEN.

Se conoce el mayor riesgo de accidentes laborales y durante la conducción, de ahí que los reconocimientos psicotécnicos para renovar el carnet de conducir incluyan preguntas sobre somnolencia para detectar apnea del sueño. Pero es menos conocida la vinculación con enfermedades neurológicas. “Cada vez tenemos más evidencia de que algunos trastornos del sueño podrían estar íntimamente relacionados con el riesgo de desarrollar enfermedades como alzhéimer, la enfermedad cerebrovascular o presentar un mal control de la epilepsia”, apunta la doctora Fernández Arcos.

Los neurólogos recomiendan que los adultos duerman entre 7 y 9 horas diarias; los niños mayores de dos años, más de 10; y los adolescentes, al menos 8.

Pero, tanto o más que las horas de sueño, importa la calidad del mismo. Es esta y no la duración del sueño la que está significativamente relacionada con la calidad de vida de las personas a lo largo del tiempo, según un estudio publicado el pasado miércoles en la revista científica “PLOS ONE”. Esta investigación, liderada por científicos de la Universidad Carlos de Praga y la Academia de Ciencias checa, siguió a 4.253 personas durante tres años. Los autores analizaron las respuestas de esas personas a preguntas sobre el bienestar, la felicidad, la salud subjetiva y el estrés laboral junto con las respuestas sobre la duración del sueño que reportaban, la calidad del sueño y el horario del sueño o el “jetlag social”, que se produce cuando los ritmos de sueño socialmente dirigidos de alguien y el innato que marcan los ritmos biológicos del sueño no coinciden. “Si bien es importante cuándo y cuánto tiempo dormimos, quienes tienen un sueño de mejor calidad disfrutan también de una mejor calidad de vida, independientemente del tiempo y la duración del sueño”, explican los autores.

El próximo cambio en los relojes, el domingo 26 de marzo, afectará al sueño. En un artículo publicado en su revista oficial “Sleep”, la Sociedad de Investigación del Sueño defiende que el horario de invierno se mantenga de forma permanente en Estados Unidos. En Europa continúa el debate sobre este asunto, aparcado por la pandemia, y en España los físicos Jorge Mira, de la Universidad de Santiago de Compostela, y José María Martín Olalla, de la Universidad de Sevilla, han escrito a los editores de la revista “Sleep” defendiendo que es mejor continuar con el cambio estacional de hora.

Además de recordar que no afecta a la duración del período de luz diurna –fenómeno natural ajeno a las convenciones humanas–, Mira y Olalla defienden que "permite optimizar su uso aprovechando la luz matinal para realizar actividades y así conseguir más horas de ocio diurno".

Todo parece indicar que, sea cual sea la decisión final (mantener el cambio horario o abolirlo), la polémica científica sobre esta cuestión nunca terminará.