A escritora Antía Otero, un das voces da poesía galega contemporánea, presentou onte co Ateneo Atlántico en Vigo o seu último poemario, “Barroco” (Apiario). Sobre el, sinala que “non é un libro nostálxico nin unha oda ao pasado familiar” inda que nos distintos poemas se presenten trazos da vida da súa nai, pai e outros antergos. Ao respecto, sinala: “Dos nosos pais e nais herdamos un libro de instrucións para andar pola vida pero tamén as súas feridas. Temos que aprender a relacionarnos con elas”.

De feito, no poemario escribe: Falar do sangue é un dereito/ que se gaña, sumar un interior/ a outro interior. A humidade/ do lique ao frío que curte.

Pouco antes da presentación na EMAO, Otero explicaba que “foi un libro de escrita demorada” e que “dalgunha maneira” ela precisaba responder á pregunta de “como se relacionaba” a súa escrita coa arte.

O espazo para as respostas foi o Barroco, para reflexionar sobre “ese brillo que nos traspasa” coa pompa vencellada a ese movemento ou estilo artístico e cultural visto como alta cultura e como se relaciona co cotiá “co lugar de orixe de onde eu veño que está vinculado ao campo, un lugar labrego e austero”, sinalou.

“Esas dúas pulsións” que poden parecer “contrapostas”, proseguiu aparecen no poemario dando fe dos claros e escuros xunto co efémero de onde arranca “unha cuestión de perda”, de dó pola perda física da súa avoa, coa que abre o volume poético.

Na parte central do libro atópanse “Paisaxes Históricas” que serven de transición, como unha viaxe externa da obra para saír do Barroco.

“Sinto que dalgunha maneira as vivencias non quedan constatadas ata que as escribo, ata que as convirto en poema”, sinalou a autora que inclúe no poemario a peza “Alegoría”, musicada por Guadi Galego para o seu último disco, “Roibén”.

Así, paramos en San Vicente do Mar (Tiña nome o azul/ un cardo expectante camiño da praia), Ovar, a Ribeira Sacra, entre outros espazos. Sobre o primeiro, Otero explicou que “é un lugar moi importante na miña biografía porque eu era unha nena de interior. Un mes ao ano pasabámolo en San Vicente do Mar. É un lugar familiar. Antes de eu nacer, meus xa ían. Iamos sempre que o campo o permitía. As vacacións comezaban unha vez se metía a herba seca”.

Tamén hai espazo para a memoria histórica. En “Carta á nai en catro partes”fala do seu bisavó, a quen intentaron pasear pero que se salvou.

Aclarou Antía que “é real. Viñérono buscar á casa e conseguiu zafar. En todo caso, gústame entender determinadas mitoloxías que se van creando ao redor do feito familiar. Hai mesmo un léxico familiar e miscelánea memorística familiara coa que me interesa traballar”.

O poemario trata outros temas como o suicidio dun avó a quen amentalo/ significa desfeita. “Este libro percorre os lazos familiares, o encontro, a aprendizaxe e tamén están as feridas que son herdadas”, conclúe a autora que foi presentada por Oriana Méndez e contou coa actuación de Su Garrido.