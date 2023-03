La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha rechazado revisar dos penas impuestas a dos condenados, a once y a siete años de cárcel, respectivamente, por delitos sexuales al entender que la nueva ley del “solo sí es sí” no es más beneficiosa. En ambos casos eran pareja de las víctimas, un hecho que, tal y como explica el tribunal, la actual regulación considera agravante. Contra ambos autos, cabe presentar recursosde apelación. Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en uno de los procedimientos, solicitó la revisión un condenado a once años de cárcel por cometer un delito continuado de abuso sexual sobre su pareja, menor de edad, concurriendo la circunstancia agravante de discriminación por razón de género.