La pequeña Sabela cumplió un año este martes 14 de marzo, el mismo día en el que se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis, enfermedad que padece su madre Aline y que le obligó a luchar hasta lo indecible para concebir a su pequeño milagro. “De los 365 días que tiene el año, justo el Día Mundial de la Endometriosis he recibido mi regalo”, reflexiona Aline: “La endometriosis no nos ha vencido”. A Aline Alves le diagnosticaron esta enfermedad incapacitante a los 30 años y uno después de intentar quedarse embarazada sin éxito. "En mi caos era asintomática, pero a raíz de no conseguir el embarazo fue como llegamos el diagnóstico", rememora.

