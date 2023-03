Los gallegos han conservado la calidad de su semen en las últimas dos décadas. No parece un gran titular, pero la afirmación cobra otro sentido al comparar con los datos del resto de España: Galicia y Cataluña son las únicas comunidades en las que se mantienen los niveles de hace 20 años, mientras que en las demás se da un serio deterioro.

Es la conclusión que se cada de un estudio liderado por IVI Bilbao y Fundación IVI, que muestra cómo ha evolucionado la calidad del semen en sus pacientes en los últimos 20 años en el conjunto del país y por comunidad autónoma.

Los pacientes de Madrid, País Vasco y Canarias son presentan el mayor deterioro en la calidad del semen en España, de acuerdo con esta investigación pionera.

Muestra del estudio

"Se trata del primer estudio que compara esta evolución a nivel regional en España a lo largo de las dos últimas décadas, además de contar con una muestra de 120.000 pacientes para tal fin, el mayor tamaño de muestra hasta el momento para un estudio de estas características", explica el director de la Fundación IVI y supervisor del estudio, el doctor Nicolás Garrido.

"El manual de la Organización Mundial de la Salud para establecer los parámetros de normalidad de la calidad seminal se ha realizado con una muestra de menos de 4.000 hombres de todo el mundo; la muestra de nuestro estudio es 30 veces mayor, lo cual nos permite dotar de una fiabilidad y rigor importantes los resultados obtenidos".

Partiendo del objetivo de corroborar si, tal y como podría pensarse, la calidad seminal ha ido a la baja con el paso de los años, este trabajo constata una importante caída en comunidades como Madrid o País Vasco, en contraste con los resultados obtenidos para pacientes de otras regiones, que no se suman a esta tendencia.

Madrid lidera el deterioro

"El ranking de mayor deterioro seminal lo lidera Madrid, donde los pacientes atendidos en nuestra sede ubicada en la capital han experimentado un descenso en su calidad seminal del 76 por ciento en las últimas dos décadas", insiste.

Esto significa que, cada año que pasa, disminuye, aproximadamente, en 7 millones el total de espermatozoides móviles progresivos —indicador que nos permite conocer con la mayor certeza la evolución en la calidad seminal en el periodo de tiempo analizado—. En este sentido, los pacientes de IVI tratados en la sede madrileña han pasado de tener unos 200 millones del total de móviles progresivos a unos 48 en la actualidad", explica el doctor Garrido.

A los pacientes de Madrid les siguen los de País Vasco, con un descenso en la calidad seminal del 70 por ciento; Canarias, con una caída del 47 por ciento; y Aragón, con un deterioro del 42 por ciento.

En los últimos años se han publicado diversos estudios que demuestran que la calidad del semen ha ido sufriendo una progresiva caída a nivel mundial y en diferentes áreas geográficas, pero nunca en detalle en España, confirmando así la hipótesis de que el paciente infértil cada vez parece ser más infértil.

Así, aunque a nivel nacional este estudio evidencia un descenso generalizado en la calidad del semen, lo cierto es que fluctúa entre las diferentes regiones. "Y es que, paradójicamente, comunidades autónomas como Galicia o Cataluña no han visto perjudicada su calidad seminal en los años analizados", apunta el doctor Garrido.

Parámetros

Los parámetros analizados en los espermiogramas han sido el volumen del eyaculado, la concentración de espermatozoides, su movilidad y el indicador compuesto de ellos, el porcentaje de espermatozoides móviles progresivos por eyaculado.

Esta última variable es la que ha permitido extraer con la mayor fiabilidad los resultados que se desprenden del presente trabajo. "Tenemos una amplia casuística, lo cual nos ha permitido realizar un exhaustivo análisis en cada una de las variables y obtener datos tan llamativos como los que compartimos en esta investigación", ha comentado Garrido.

"No obstante, hay un factor importante que no podemos obviar respecto a esta cifra, y es que IVI se dedica al tratamiento de la infertilidad", ha comentado, para añadir que los casos son "los más complejos". "Este estudio no se hace en varones del público general, sino en pacientes infértiles", concluye.