“Foron inventando unha historia de España con desfachatez”

Hispania nunca foi unha provincia romana. En Gallaecia asentouse o primeiro reino xermánico de Europa. Os Reis Católicos non unificaron o reino de España e esta palabra nin sequera naceu na Península senón na Occitania francesa empezando a empregarse aquí no século XIII. Viriato non foi un heroe español, El Cid non sempre comungaba coa causa cristiá e deberiamos dicir Alfonso IX o Sabio e non Alfonso X. A Renconquista tampouco foi unha loita sen cuartel contra os musulmáns. Son algunhas das pistas do libro “A historia de España baseouse en falacias” (Xerais). Nel, o historiador pontevedrés Francisco Calo Lourido sinala: “Cando a historia se conta de xeito parcial, o que se fai é calquera cousa menos ciencia”.

–Vostede comeza falando de España e da dificultade para moita xente de verbalizar a devandita palabra preferindo Estado español ou Estado. Sinala que é un produto negativo da Transición.

–Non teño dúbida ningunha que un dos grandes fallos da chamada Transición consistiu en que non foi unha ruptura. Todo quedou atado como querían os franquistas. A moita xente séguenos producindo unha situación incómoda cando vemos a bandeira de España así como cando escoitamos o himno. Ti que es nova pensarás por que. Ten unha explicación. Porque vivín a miña xuventude e madurez baixo a ditadura e esa era a bandeira de Franco e o himno de Franco. Recordo os paus que recibín. Se daquela tivesen a idea de poñer outra bandeira, non digo a tricolor senón outra, e outro himno creo que todos aceptariamos España doutra maneira.

–A palabra España nin sequera naceu aquí senón na Occitania.

–España é unha palabra occitana que se empezou a utilizar no século XI para referirse aos de aquí e no século XIII empezou a utilizarse aquí. Tamén falo no libro de como os portugueses chegaron a reclamar no Tratado de Utrecht no 1713 que Castela non se apropiara do nome España. Dicían que Portugal tamén era España. Esa palabra englobaba a todos [os da Península] desde o punto de vista xeográfico.

–Teño visto escritos de finais do século XVIII de pagos en maravedíes que sinalan aínda Reino de Galicia naquela altura.

–Si, ata avanzado o século XIX seguía funcionando o do Reino de Galicia. Posiblemente, tampouco me atrevo a aseguralo, ata chegar a Amadeo de Saboya ningún rei se fixo chamar rei de España. Nin sequera no XVIII ou inicios do XIX. Eran rei de Castela, rei de Aragón... Non tiñan asumido o de rei de España.

"Había que ocultar o noso reino medieval de Galicia sempre"

–No libro fala da Gallaecia como a entidade de maior antigüedade das comunidades de España.

–Ese é outro dos fallos da historia de España. Dicíase que España era unha desde Roma porque a convertiran nunha provincia. Hispania nunca foi unha provincia romana. Os romanos entran no 218 a.C. e comezan a facer divisións provinciais. No século IV hai media ducia, entre elas, Gallaecia. No século II a.C. Décimo Xuño Bruto derrotou aos galaicos e estes aparecen nun documento pétreo na Anatolia, en Turquía. A única conquista da Península ibérica que figura alí é Gallaecia que era máis amplia que a Galicia actual xa que chegaba ata Segovia. Non aparece nin a bética nin a tarraconense nese documento de pedra en Turquía. Recalco existía Gallaecia, non Galicia, que ninguén me malinterprete.

–Nesa provincia de Gallaecia foi onde se instaurou o primeiro reino xermano de Europa, algo silenciado durante moito tempo.

–Algúns libros de historia de Galicia din que Galicia foi o primeiro reino xermano de Europa. Non é así. Hai que dicir que na provincia romana de Gallaecia foi onde se instaurou un reino suevo que foi o primeiro reino xermano de Europa.

–Por que foi silenciado?

Porque estorbaba para a construción historiográfica de España. Cando no século XIX nacen as nacións, hai que facerlle un currículo, unha historia á nación. Quixeron contar cousas que se non había, inventándoas. A historia que se fixo en España a partir do XIX foi unha historia moi lineal, inventando unha historia medieval.

–Había que ocultar o noso reino medieval de Galicia sempre. Interesáballes resaltar o reino de Asturias que dá lugar ao de León que á súa vez dá lugar ao de Castela e esta é a encargada de forxar a España actual, segundo eles.

–Pero vostede sinala no libro que todo iso son mentiras, como perviviron tanto tempo?

–Interesaba que todo o mundo desde neno aprendese esa outra historia así que foron inventándoa con desfachatez. Un exemplo, a batalla de Navas de Tolosa no 1212. Segundo os libros loitou alí toda España e Portugal e mesmo viñeron de Francia. A verdade é que Castela loitou, viñeron algúns de Francia, León negouse a ir. Quen gobernaba en León? Chamábase Afonso VIII. Quen gobernaba en Castela? Outro Alfonso VIII. Que fixeron algúns historiadores? Puxeron que o rei de León naquela altura era Afonso IX. Por iso, o seguinte Afonso que vén é Alfonso X El Sabio pero no século XIX hai libros que lle chaman Alfonso el Nono, o noveno. Hai moitas chafalladas na historia de España. Por exemplo, os Reis Católicos non lograron a unificación e creo que nunca lles interesou.

"Todo o mundo ten unha idea de nación e se non lle dis o mesmo cabréase"

–Hai xente que dubida de que estiveran os celtas.

–É un tema complicadísimo. Cando escribín o libro “Celtas, unha revisión desde Galicia” expliquei todo o relacionado cos celtas europeos. Cústame traballo falar dese tema. Prometinme non falar nunca máis de celtas nin de nación porque todo o mundo ten unha idea e se non lle dis o mesmo cabréase. Eu falo cientificamente. Cando excavei o castro de Baroña e alguén me preguntaba se era un castro celta eu preguntáballe que entendía por celta. Se entendía celta por xente que falaba unha lingua céltica entón podo dicir que aquí dá a impresión de que non houbo nada en absoluto. Proba é que os países célticos son os que manteñen unha lingua céltica, Bretaña, Gales... mentres que en Galicia temos unha lingua románica. A cultura castrexa non é celta para min. Por iso, hai xente que me ataca.Co termo nación, pasa o mesmo. Se ti dis que Galicia non é unha nación porque lle falta isto e aquilo xa es un inimigo.

–Chama a atención o que escribe sobre Viriato. Sinala que é absurdo estudalo como heroe español cando era lusitano. De feito, é considerado heroe en Portugal.

–É absurdo porque cando eu era rapaz tiña que estudar que era un heroe lusitano-español. En que quedamos? Lusitano ou español? O que non era era español porque daquela non había españois. Todos os que vivían na Península eran hispanos. Hispania era un nome xeográfico [para toda a Península]. El seguramente vivía pola Serra da Estrela, á altura de Coimbra.