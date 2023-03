A Real Academia Galega (RAG) segue a sumar presenza feminina. A filóloga e escritora, profesora de Didáctica da Lingua e da Literatura da Universidade de Santiago de Compostela,María López Sández ingresou onte na entidade para ocupar a cadeira que deixou Darío Xohán Cabana. No seu discurso, reivindicou a descrición da natureza como parte esencial da necesidade da autorrepresentación colectiva. “A paisaxe constitúe un dos eixos recorrentes, poida que o máis sobranceiro de todos, do pensamento galego”, afirmou no Círculo das Artes de Lugo, a súa cidade natal.