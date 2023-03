En “Antropoloxía da auga”, a escritora canadiana Anne Carson, Premio Princesa de Asturias, escribe no inicio : “A peregrinación máis venerada da cristiandade é o chamado Camiño de Santiago: uns 850 quilómetros de outeiros e estrelas e deserto desde Saint Jean Pied de Port na parte francesa dos Pirineos ata a cidade de Compostela” para engadir máis adiante sobre o Apóstolo “Pódeslle pedir a Santiago que cambie a túa vida”.

No seu caso, o libro serviulle unha vez máis para “buscar a pregunta máis simple, os feitos máis obvios, as portas que ninguén dea pechado, iso é o que entendo por antropoloxía”.

Por primeira vez, ve a luz en galego un libro de Carson, unha das poetas contemporáneas máis estimadas das letras universais. O mago de tal elevada cerimonia foi o tradutor lucense Jesús Castro Yáñez e a editorial onde perpetrar o truco, Chan da Pólvora.

“Hai dez anos que cheguei ao seu primeiro libro e dende entón exerceu unha fascinación constante. Este libro lino no 2013, non estaba publicado noutra lingua diferente da orixinal [inglés]. Agora penso que está en italiano. É unha parte dun libro composto por outras obras, “Plainwater”. Parecíame que ao non estar traducida ao galego a primeira obra que debía traducirse era esta pola implicación con Galicia”, reflexiona Yáñez.

Na conversa con este último xorde a incógnita do real e do ficionado con Carson. “Ela pode parecer arisca pero eu creo que é desconfiada do relato público que se pode facer da súa obra. Considero que si fixo esa peregrinaxe. Ela nunca o desmentiu pero ao longo do relato hai moitas formas de mentira ou de xogar ao despiste”, sinala o tradutor.

Como se non entendemos ese salto de León, 12 de xullo (Perigos varios asexan desde a agua, comeza), para ese mesmo día chegar a Arzúa e despois desandar ata Órbigo, Astorga o 13 de xullo e posteriores para seguir co Camiño Francés? “Curioso. A despreocupación pode acadar proporcións de tolemia a estas alturas da peregrinación. Aparecen límites”, escribe.

“Son licencias que che fan ver que os feitos non importan tanto como a impresión dos feitos”, comenta Castro Yáñez.

A obra está composta por varias partes en prosa que debe nlerse como poemas. Na primeira, como un diario de peregrinaxe a Compostela, encabezados por versos, xorden versos xaponeses.

“Cada sitio polo que percorre Galicia comeza cunha cita de poeta xaponés ou de Machado. Ten unha razón, porque esa parte do libro está composta seguindo una estrutura dunha forma literaria xaponesa que é o haibun, unha forma de diario de viaxe de poesía que acaba cunha pregunta que adoitan ser irresolubles”, explica o tradutor.

“Antropoloxía da auga” presenta tamén unha elexía a un irmán desaparecido e outra peregrinación a través da paisaxe norteamericana. Sobre esta segunda, Yáñez considera que “é unha escusa para facer un mapa dunha relación que esboroa. A viaxe parece unha escusa para falar dos problemas de comunicación que xorden con outras persoas”.

Para el, “toda biografía é inventada e toda autobiografía é dobremente inventada. O suxeito lírico é unha falsificación dunha copia, doutra copia, doutra copia. O que chega a nós xa é un documento que temos que ler con desconfianza. No caso de Carson é unha autora interesada en ver como funcionan as mentiras e xoga a marearnos”.