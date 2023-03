Tralo paso da fronte, continúan as chuvias en #Galicia. Na imaxe do radar vemos que se están organizando en bandas aliñadas co vento. Serán máis febles e ocasionais co avance da tarde.

Baixan tamén lixeiramente os ventos en terra ata mañá pola tarde, manténdose fortes no mar. pic.twitter.com/XxSc4uGNsI