“Case catro de cada dez habitantes da poboación mundial fuxen das noticias nalgún momento”. Foi unha das principais mensaxes que lanzou Emili Prado, o primeiro decano de Xornalismo na Universidade de Santiago (USC) e profesor na Universitat Autònoma de Barcelona que participou onte no Consello da Cultura Galega no acto que abre o programa do 40 aniversario da entidade.

Prado –que participou na xornada “A información no mundo da posverdade”– culpou da alta porcentaxe de xente que escapa das noticias culpando á desinformación, noticias falsas e información correcta que corren polo ecosistema comunicativo. Emili Prado explicou que para entender a desinformación “hai que alongar a lupa e poñela no resto da información non xornalística para ter un retrato completo do fenómeno”. Sinalou que agora é máis difícil influir de xeito local no fluxo comunicativo que antes na era analóxica. Lembrou que os contidos das industrias culturais (analóxicas) eran ofrecidos nun fluxo nunha soa dirección antes da aparición das redes sociais. Ademais opinou que “era posible establecer unha política efectiva do control do fluxo o que daba posibilidades de actuar en termos de verificación de calidade ou condicionamento” do acceso a producir eses contidos. A isto, engadían a lóxica de mercado baixo a maximización das audiencias. Na xornada, interviu tamén Remedios Zafra, científica titular no Instituto de Filosofía do CSIC ademais de profesora premiada por algúns dos seus ensaios. Zafra alertou de que o uso capitalista da erosión de internet favorece “contextos para a posverdade”. “O que perturba ten que ver co pensamento” de aí que reivindicara “o pensamento lento. Estamos perdendo os tránsitos entre as preguntas, o quenos xenera malestar e incomoda e o que pensamos sobre esas cuestións que nos incomodan”.