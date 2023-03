A los setenta y siete años de edad ha muerto en Málaga, donde vivió toda su vida, Concepción Toledano Valle-Inclán, exparlamentaria andaluza y nieta del dramaturgo, poeta y novelista gallego Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936). Concepción Toledano Valle-Inclán era hija de Concha Valle-Inclán, la hija mayor del insigne literato, y hermana de Jerónimo Toledano Valle-Inclán, nacido en Vigo en 1931.

Concepción Toledano Valle-Inclán, economista, asesora fiscal y profesora mercantil, estaba casada con el economista Filiberto López-Quiñones Maján. Conchita, como la llamaban sus allegados, fue parlamentaria andaluza por el Partido Popular entre 1994 y 1996, con Javier Arenas como jefe de la oposición.

La fallecida y su hermano, Jerónimo Jerónimo Toledano Valle-Inclán, eran hijos de Concha Valle-Inclán y Jerónimo Toledano Cañamaque, que fue profesor de Lexicografía de la Escuela Oficial de Periodismo y catedrático de Literatura en el actual instituto Santa Irene de Vigo, tal como desveló en un reportaje en FARO el periodista Salvador Rodríguez, jefe de Suplementos del decano, en 2011. A la muerte del genio del modernismo, el 5 de enero de 1936, Jerónimo Toledano Valle-Inclán, su primer nieto, no había cumplido cinco años. Como contó Salvador Rodríguez, el hecho de que el yerno de Valle-Inclán viviese en Vigo, donde nació el primer nieto del escritor, propició que se le hiciera un gran homenaje a Valle-Inclán en el Teatro García Barbón de la Ciudad Olívica dos meses después de su muerte. Además, el Ayuntamiento de Vigo acordó conceder “una pensión decorosa y extraordinaria a la familia del escritor” dado su “estado de grave penuria económica”, como recogió FARO en aquellos días. Sin embargo, al homenaje en el García Barbón, celebrado el 28 de marzo de 1936, no asistieron los familiares del escritor.

Los pocos datos que se han podido recabar de Jerónimo Toledano Valle-Inclán, que cursó Periodismo pero se hizo médico al morir su padre en 1955, proceden de una entrevista de 1987 en el diario alicantino “Mediterráneo”. Se sabe también que en 1995,cuando tenía entre 64 y 65 años, el Colegio de Médicos de dicha provincia lo registró de baja “por jubilación”.

Salvador Rodríguez preguntó en 2011 a su hermana, Concepción Toledano Valle-Inclán, y esta reiteró que no sabía nada al respecto de Jerónimo. “Es la cuarta vez que me lo pregunta –le contestó doña Concepción al periodista de FARO– y le vuelvo a repetir que no sé nada de él,ni siquiera si vive o si falleció”. De similar modo respondió su primo, Francisco Javier Valle-Inclán Alsina: “¿Que si sé si está vivo o muerto? Pues no tengo ni idea”. Un limbo de desconocimiento que contrasta con el perfil público de su hermana, ahora fallecida.