“He ganado un año”

A las nueve de la mañana de ayer Mar Vázquez esperaba, impaciente, la apertura de puertas del Registro Civil de Pontevedra para presentar su solicitud para cambiarse de nombre y género. A sus 58 años, en un plazo que ella estima de unos cuatro meses, por fin en su DNI dejará de constar su nombre de varón. La aprobación de la Ley Trans, aunque ella subraya que no se identifica como mujer trans, le ha permitido ganar un año en este proceso.

“En un plazo máximo de tres meses me tiene que llamar el juzgado para que me ratifique, como si no llevara ya 58 años ya ratificándome, pero es la ley. Después de ratificarme, tienen un mes para darme ya la documentación definitiva”, festeja.

Mar Vázquez inició el pasado año su proceso de transición tras revelar su verdadera identidad en un programa de televisión y en un reportaje publicado en FARO DE VIGO el 4 de julio de 2022. Desde entonces, ha recibido innumerables muestras de cariño y aceptación por parte de su entorno, aunque el paso que pudo dar ayer es de vital importancia para ella. “La ley se aprobó el 28 de febrero y ya pedí cita en el juzgado”, explica. Había disponibles las fechas del 2 de marzo y el 9. “Preferí ir el 9 porque era muy reciente”, explica. “Y no me equivocaba, porque presenté todos los papeles requeridos, pero en la solicitud que tienen en la página web todavía tienen la antigua en la que te piden certificados médicos o llevar dos años hormonándote”. Requisitos que con la nueva legislación ya no son necesarios. “Entregué todo menos eso, taché esa parte con una cruz y lo entregué todo”, prosigue. También tuvo que pedir que rectificaran un documento en el que no hacían constar que solicitaba el cambio de nombre y de género.

Cuando tenga el nuevo DNI evitará situaciones como las vividas ayer mismo en la consulta del médico. “Al médico le constaba un nombre masculino en el expediente y tuve que decirle hasta tres veces que era yo”, rememora. Por eso este paso es tan importante para ella. Luego vendrá un aluvión de papeleo para cambiar todos los títulos, documentación y carnets que posee. “Lo haré con gusto”, dice.

"Estaba viviendo el mundo en blanco y negro y ahora lo estoy viendo en color"

“He ganado un año”, dice tras este nuevo paso que ha dado gracias a la aprobación de la Ley Trans. “Llevo un año de hormonación y hasta que no cumpliera los dos años, con la antigua ley, hubiera podido cambiar el nombre, pero no el género, pero yo quería cambiar todo junto”, subraya. “La aprobación de la ley me favoreció mucho en este aspecto. ¿En otros? Pues, la verdad, de momento no. La nueva ley beneficia mucho a los niños y niñas jóvenes, a la hora de cambiar el género sin tener que hormonarse, pero a mí, que soy una persona de 58 años y que tengo muy claro lo que quiero...”, recalca. E insiste: “Yo soy mujer, siempre me he sentido mujer durante toda mi vida, y me gustaría que gente como yo, de mi edad, más joven o más vieja incluso, sepa que no es imposible, que se puede ser feliz. Yo estaba viendo el mundo en blanco y negro y ahora lo estoy viendo en color y, aún por encima, con el apoyo de mi esposa. Yo sin ella no podría hacerlo”, dice. De hecho, afirma que no dio el paso antes en su transición por temor a su reacción. “Ahora estamos las dos muy felices, pasando este tramo de transición, porque realmente estoy transicionando, aunque no soy una mujer trans”, dice Mar Vázquez, cuyo próximo sueño será un implante de pecho. “Cambio de nombre y ponerme los pechos y punto y se acabó, a vivir y a ser feliz”, dice con contagioso sentido del humor.

“Para mí es un día muy importante porque mi antiguo nombre va a desaparecer, va a desaparecer mi sexo por fin y voy a quitarme un gran peso de encima, muchas miradas cuando vas a un sitio o a otro. Ya no voy a tener que dar explicaciones a nadie porque llega un momento que cansa. Ahora sé que me quedan cuatro meses como mucho”, festeja. Si todo va bien, el 9 de junio ya podría tener su nombre inscrito en el Registro Civil: “Tan pronto me den los papeles en el juzgado, al día siguiente ya pido cita para el DNI y el pasaporte”.

“No somos bichos raros, simplemente hemos nacido en un cuerpo equivocado”, reflexiona, al tiempo que no comprende la postura de algunas feministas. “Te rechazan por desconocimiento, hablan desde la ignorancia porque para hablar de ello tienes que sentirlo, lo otro es hablar por hablar”, zanja.