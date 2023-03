Jiménez Torres: “El intelectual ha sido útil siempre como un chivo expiatorio”

“El intelectual ha sido útil siempre como un chivo expiatorio”, dijo ayer en el Club FARO David Jiménez Torres, en su charla titulada “Los intelectuales y nosotros (Visiones sobre el intelectual en España, 1889-2019)”. El profesor, articulista y escritor madrileño explicó que los intelectuales han servido “para culpar de determinados males sociales o políticos, o determinadas injusticias que no nos gustan, criticando su presunto silencio o complicidad. Era así en los años de Zola, en los años de la República y durante el franquismo; y lo sigue siendo en nuestros días”, defendió.

En un diálogo con el periodista de RNE Óscar González, David Jiménez Torres, doctor en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cambridge (Reino Unido), realizó un repaso de las definiciones que la palabra “intelectual” ha tenido en España entre 1889 y 2019, cuestión sobre la que gira su último libro, “La palabra ambigua” (Taurus), obra que gestó durante diez años.

Fue José Ortega y Gasset quien, en 1908, se refirió al sustantivo “intelectual” como “la palabra ambigua”. “Es una palabra no solo ambigua, sino también paradójica –afirmó Jiménez–. Si tuviéramos que definirla nos meteríamos en un gran apuro. Los debates y preguntas sobre qué son los intelectuales nunca se han cerrado”, recordó. “Como la felicidad, su influencia es más fácil verla en el pasado y no en el presente”, agregó.

La referencia temporal a 1889 se debe a que de ese año data “el primer artículo que los nombra en España”, según la investigación del autor, y que “ya los discute. La palabra ‘intelectual’ ha tenido desde el principio una carga negativa muy fuerte”.

Por ello los propios intelectuales renegaban de esa denominación, como el propio Miguel de Unamuno, quien protestaba en 1904: “¡Y que me hayan llamado intelectual! ¡A mí! ¡A mí, que aborrezco como el que más al intelectualismo! ¿Intelectual yo?”.

Recordó Jiménez Torres que al intelectual se le llegó a asociar, en los tiempos de la eugenesia y del racismo biológico de principios del siglo XX, con una tipología física consecuencia de una “neurastenia avanzada”, como “el ejemplo más avanzado de la degeneración de la raza”, supuestamente degradada al dejar de trabajar la tierra.

Tenía el intelectual “una relación incómoda con la masculinidad y la feminidad”, explicó. Así, el hombre intelectual era considerado “un hombre poco masculino, y la mujer intelectual, poco femenina”. “La mujer intelectual es poco mujer y poco atractiva”, sugirió Marañón. “El intelectual es una especie de ser andrógino que no encaja en los cánones de la masculinidad ni de la feminidad”, señaló Jiménez.

El desprecio por los intelectuales fue patente durante el franquismo, que los acusó a de “descristianizar España”, como dijo Franco en un discurso de 1938 que cita el libro del autor. Por ello los republicanos se apropiaron de la figura del intelectual. No fue hasta la década de 1950 cuando se empezó a hablar de “intelectuales católicos”.

Se refirió Jiménez Torres a los incidentes de 1956, cuando ciertos jóvenes “agitaron la universidad contra el régimen” y Ramón Tamames –ahora de actualidad– y Fernando Sánchez Dragó acabaron en la cárcel juntos. “En los atestados policiles ponía, de profesión, intelectual”, apuntó.

Después de la Transición llegaría lo que Vázquez Montalbán definió en un artículo como “intelectuales en el vacío: no se sabe su papel desde el advenimiento de la democracia hasta la crisis de 2008”.

Precisamente en torno a esta crisis sitúa David Jiménez Torres un ejemplo de utilización de la figura del intelectual como chivo expiatorio: “Se culpa mucho a los intelectuales de que llegara la crisis, la cual se originó en el mundo financiero, no en el de la universidad ni de las editoriales, los mundos en los que suelen habitar los intelectuales –argumentó–. Pensad en los intelectuales más influyentes de aquellos años, como Muñoz Molina o Savater –propuso al público–. Si hubieran escrito una tribuna tras otra en ‘El País’ diciendo que el capitalismo estaba mal, ¿pensáis que la crisis de 2008 no habría ocurrido? No creo que en las decisiones de Lehman Brothers influyesen mucho las opiniones de las tribunas de los periódicos”, zanjó.

Un profesor, articulista y escritor con un pie en la cultura anglosajona

Probablemente es más conocido para el gran público por sus colaboraciones en prensa, como las columnas de opinión que escribe desde hace cuatro años en el diario “El Mundo”. David Jiménez Torres ha colaborado también en medios como “Times Literary Supplement”, “Letras Libres”, “Libertad Digital” y “El Español”, y participa en las tertulias de “En casa de Herrero” (esRadio) y “La Brújula” (Onda Cero). Doctor en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cambridge, y profesor del Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas de la Universidad Complutense, Jiménez Torres nació en Madrid en 1986 y a los 15 años se mudó a EE UU, donde estudió el bachillerato y las carreras de Historia y Filología Inglesa. Ya en el Reino Unido estudió el máster en literaturas y culturas europeas y después el doctorado en estudios hispánicos en Cambridge. Entre 2013 y 2015 fue profesor de cultura e historia españolas en la Universidad de Mánchester y en 2015 regresó a España. Ha publicado la monografía “Nuestro hombre en Londres. Ramiro de Maeztu y las relaciones angloespañolas”, y es autor de la novela “Cambridge en mitad de la noche” y de los ensayos “El país de la niebla”, “2017. La crisis que cambió España” y “El mal dormir”, que aborda la realidad de vivir con falta de sueño desde su propia experiencia.