Manuel L. , de 64 años, apareció muerto el pasado 20 de enero en su casa de la aldea de O Tercio, en Velouzás (Paderne, A Coruña). Tenía varios golpes en la cabeza. La Guardia Civil, los bomberos y personal de Servicios Sociales del Ayuntamiento descubrieron su cuerpo, tapado en la cama, cuando accedieron al domicilio alertados por los vecinos, que dieron la voz de alarma al ver cómo se acumulaba la correspondencia en la entrada de la vivienda.

El instituto armado sospecha que Manolo, como lo conocían en esta pequeña aldea de Paderne, pudo fallecer ya en las fiestas navideñas. Su mujer, Pilar G., que llevaba varias semanas ingresada en el hospital por una dolencia, ha sido detenida como principal sospechosa del crimen, que la Guardia Civil incardina en la violencia doméstica.

El pasado 7 de enero esta sexagenaria llamó de madrugada al 061 para solicitar asistencia médica. Relató a los sanitarios que se encontraba muy mal y fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. Tras la aparición del cadáver de su marido y las indagaciones de la Policía Judicial, el Juzgado de Instrucción número 1 de Betanzos ha decretado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, al considerar que “concurrían indicios suficientes” sobre su participación en los hechos.

La mujer permanece ingresada en la cárcel de Teixeiro y el juzgado aguarda que los informes forenses permitan avanzar en el caso. La Justicia imputa inicialmente a la arrestada cargos por homicidio.

Los vecinos de O Tercio, una aldea de poco más de diez casas, apenas mantenían relación con este matrimonio. Afirman que ambos eran “conflictivos” y que él llevaba varios años incapacitado por un trastorno psiquiátrico y tenía reacciones violentas cuando no se medicaba. Relatan también que la relación del matrimonio no era buena, aunque a la Guardia Civil no le constan denuncias previas entre ambos.

Manuel L. murió en la casa en la que nació hace 64 años. En esa vivienda humilde de dos plantas convivió durante años con su mujer, su madre y su único hijo. El joven falleció hace ya más de diez años, supuestamente por consumo de drogas. Su muerte supuso un duro golpe para este matrimonio, ya de por sí huraño. Manuel y Pilar se aislaron todavía más. No trabajaban, no mantenían relaciones con el vecindario, cuentan los residentes. “Hablábamos lo justo con ellos, adiós, adiós y poco más”, afirman.