Bajo el lema 'Contra la barbarie machista, máis loita feminista', miles de personas, en su mayoría mujeres, han vuelto a llenar las calles del centro de Vigo con motivo del 8-M, aunque con una asistencia algo más baja que en años anteriores. Según la organización, fueron 50.000 manifestantes y la Policía Local los rebajó a 13.000.

En la cabecera de la marcha, que bajó hasta Porta do Sol desde la Plaza de España, estaban representación de Feminismo Unitario Vigo. En la parte delantera no estaban representantes institucionales, ni de los grupos políticos ni de los sindicatos.

Pusieron el broche a la protesta el grupo vigués Fillas de Cassandra, después del discurso pronunciado por Antía Mariño, de comando Igualdade, y de Marta Alonso, de Nós Mesmas, ambas integradas en la plataforma convocante.

Entre los principales puntos de demanda figuran empleos, salarios y pensiones dignas para las mujeres; maternidades dignas (con un sistema público de escuelas infantiles con bajas justas remuneradas para una conciliación mejor), educación feminista para transformar el mundo o lograr un sistema en el que la mujer esté ubicada en el centro.

Jornada feminista

No acompaña el tiempo a este 8-M con la lluvia pero ya por la mañana cientos de viguesas, y algunos hombres, se manifestaron por el centro de la ciudad para demandar un mundo más paritario y seguro para las féminas. Por tercer año consecutivo, no hubo convocatoria de huelga por parte de ningún sindicato.

El programa de actos arrancó a las diez de la mañana con el pleno del Consello da Muller en el Concello de Vigo para hora y media después comezar la manifestación convocada por la CIG que partidió de la Doblada hacia la Farola de Urzáiz.

En la pancarta, con fondo violeta, se podía leer “A crise non a imos pagar as traballadoras”. Era portada por sindicalistas de la federación de Industria y de otros sectores de la CIG así como de las secretarías das Mulleres da confederación sindical.

Alrededor de 250 personas, principalmente mujeres aunque se podía ver algún hombre, marcharon también hacia el museo MARCO portando banderas gallegas nacionalistas y del 8M así como de la CIG mientras gritaban “Queremos emprego, traballo xa temos”, en alusión a la jornada laboral sin remunerar de gran parte de las mujeres en sus hogares limpiando y dedicándose a diferentes tareas como los cuidados.

"As empresas son parte do problema da discriminación"

Sobre la no convocatoria de huelga un año más, la responsable de la secretaría de las Mujeres de la comarca de Vigo, Esther Mariño, explicó que “se estaba xogando coa folga. Parecía que por ser unha folga de mulleres se estaba descafeinando co apoio incluso dos poderes públicos contra os que berrabamos e as empresas que son parte do problema da discriminación. Decidimos romper con ese xogo. O 8 de marzo debe ser unha xornada combativa e unha folga debe ser un posicionamento en contra das empresas no co beneplácito delas”.

Una vez llegaron a la Farola de Urzáiz, allí confluyeron con medio centenar de alumnas y alumnos que iniciaron la segunda manifestación de la mañana, organizada por el Sindicato de Estudiantes. Mientras las sindicalistas de la CIG leían un manifiesto sobre las vergonzosas diferencias salariales entre hombres y mujeres, las viguesas combativas más jóvenes marchaban por Príncipe demandando que se respeten sus cuerpos y decisiones y no sean violentadas.

“No es un caso aislado, se llama patriarcado” y “Sola y borracha quiero llegar a casa” fueron lemas coreados con los que reclamaron su derecho a caminar tranquilas por la vida sin ser forzadas sexualmente ni sentir miedo.

Por su parte, la asociación de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales Nós Mesmas tenía previsto celebrar una comida popular en Amorada para a partir de las cinco de la tarde preparar la cartelería para la manifestación de las ocho.