La histórica revolución feminista de los pequeños grandes gestos

Reunión de organizaciones feministas y secretarías de la mujer, en 1981. Fotografía de De Arcos.

Las maestras

En pleno franquismo e incluso en los primeros años de la transición, todo lo que olía a democracia llegaba casi siempre del extranjero. Conchi Rodríguez (1947) tuvo una familia “tradicional y patriarcal” en la que los roles y las posibilidades de hombres y mujeres eran bien diferentes. “Mis hermanos podían escoger qué estudiar y dónde hacerlo; o incluso qué leer cuando a mí me lo contralaba”. En el 1971 empezó a trabajar, “fue entonces cuando dejé de pedir permiso y empecé a tomar mis decisiones y a madurar”. También a viajar y a traer libros prohibidos en la España de entonces. “Un amigo te daba un contacto, empezabas a leer a poetas y dramaturgos que aquí no estaban autorizados, traías sus ejemplares, los intercambiabas”, una hazaña que ampliaba horizontes. “Te dabas cuenta de que llevabas muchos años estudiando pero que apenas sabías nada, empezando por la realidad de tu propio país”, explica.

Y es que el leer, el aprender y el conocer siempre ha marcado un punto de inflexión. De ahí el peso de las maestras, tanto en el avance de los derechos de la mujer como en la construcción de una sociedad más justa a todos los niveles.

Chus Piñeiro (1951) recuerda cómo en los últimos coletazos de la dictadura comenzó a recorrer el rural gallego como maestra. “Al comienzo de curso en uno de mis primeros destinos me senté en la taberna del pueblo a tomar un café, les conté que era la maestra y la señora que lo regentaba me dijo que no me preocupase, que ella me tendría mi café listo cada día, pero que mejor me sentase en la mesa más apartada. En verano era una más y a nadie le extrañaba verme”, cuenta.

Esta mera anécdota resume “la lucha constante por nuestro espacio” a la que se enfrentaba. Pelear por lo suyo y por el futuro de las niñas. Buceando de nuevo en sus vivencias, Chus vuelve a aquella aula de una parroquia de A Laracha y a todas las conversaciones con unos padres que no veían la necesidad de que su hija siguiese estudiando. “Muchas veces te decían aquello de que cosía muy bien y que mejor se dedicase al oficio”, apunta. Un final de curso logró que la familia entrase en razón con la mejor alumna del año, “algún día podrá contribuir a cambiar el mundo”, les dijo. Hoy es doctora. “Cada vez que cambiabas una de estas pequeñas cosas la satisfacción era inmensa. En realidad, hice lo mismo que doña Lola, mi maestra de Primaria, cuando les hizo ver a mis padres que debía seguir estudiando”, concluye.

Fueron muchas las que impulsaron el cambio desde las aulas. Mientras Ángeles Sueiro (1950) dependía de su padre o su marido para abrir una cuenta de ahorros, jugaba un papel fundamental en la implementación en Vigo de la educación especial de la mano de Saladino Cortizo: “Elaboramos un censo de niños con diversidad funcional, que muchas veces sus familias mantenían escondidos, sin atención o que incluso eran trasladados a instituciones mentales y le abrimos las puertas a su primera educación”, recuerda. Era el 1969.

En paralelo, estas mujeres dirimían sus propias batallas. Marina López aprovechaba las noches para preparar su oposición mientras criaba a un hijo con parálisis cerebral, que en aquel momento tenía 16 años, y a otro de ocho. Fue posible, explica, gracias a un hogar paritario, en su matrimonio siempre estuvo claro que “ninguno de los dos iba a quedarse guardado en un cajón”.

Ya lo decía Emilia Pardo Bazán: “La educación de la mujer no puede llamarse tal educación, sino doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión”. Chus, Luisa, Marina o Conchi se propusieron terminar con ello, demostrando que los gestos particulares, unidos y con un fin común, pueden lograr cambiar las cosas.

Su testigo lo recogen cada día miles de mujeres anónimas. Lo hacen cuando no aceptan cobrar menos que sus compañeros de trabajo, cuando educan en igualdad a hijos e hijas, cuando no temen poner sobre la mesa la conciliación o cuando no aceptan un grito más.